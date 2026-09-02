blijft vooralsnog tóch bij Ajax. Dat meldt De Telegraaf, nadat eerder vandaag bekend werd dat de verdediger transfervrij zou vertrekken uit Amsterdam. Wat is er aan de hand?

Woensdagmiddag maakte Voetbal International bekend dat Wijndal met Ajax een akkoord had bereikt over het ontbinden van zijn contract. De linksback had zelfs al afscheid genomen van al zijn teamgenoten en trainde woensdag niet meer mee met de selectie van Ajax. Toch is er nu, vlak voor het einde van de transfermarkt, een kink in de kabel gekomen.

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Verweij bevestigt dat Wijndal al afscheid had genomen van zijn teamgenoten, maar meldt dat een vertrek van de linksback in rook is opgegaan. Wijndal kon volgens de journalist van De Telegraaf een overstap maken naar een club uit een land buiten de Europese top vijf. Ajax wilde hieraan meewerken en was bereid om het contract van Wijndal te ontbinden. Alleen heeft de geïnteresseerde club op het allerlaatste moment voor een andere speler gekozen.

'Inmiddels is het ontbinden van zijn contract een stuk minder interessant voor de verdediger, omdat een overstap naar Spanje, Italië, Duitsland, Engeland of Frankrijk niet meer mogelijk is', schrijft Verweij in De Telegraaf. Wijndal blijft daardoor voorlopig bij Ajax. Mochten zich nog clubs melden in Amsterdam waarvan de transfermarkt langer open is dan vandaag, dan kan ontbinding alsnog in beeld komen. Vooralsnog is dat niet het geval en keert de verdediger weer terug op De Toekomst.