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'Ar'Jany Martha keert plotseling terug in de Eredivisie'

2 september 2026, 18:53
'Ar'Jany Martha keert plotseling terug in de Eredivisie'
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Telstar staat op het punt om Ar'Jany Martha op huurbasis terug te halen naar de Eredivisie. Dat wordt gemeld door transferjournalist Mounir Boualin.

De 22-jarige Martha speelde in de jeugdopleiding van Sparta en Ajax. Bij laatstgenoemde club maakte de linksback, die ook aanvallend op de vleugels uit de voeten kan, uiteindelijk ook zijn debuut in het profvoetbal. Martha speelde jarenlang in Jong Ajax en kwam daarnaast tot 12 officiële wedstrijden in de hoofdmacht.

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In de zomer van 2024 tekende Martha transfervrij bij het Belgische Beerschot, dat op dat moment nog werd gecoacht door Dirk Kuijt. Een jaar later haalde Rotherham de speler naar Engeland. Met die club degradeerde Martha in zijn debuutjaar van de League One naar de League Two, het vierde profniveau.

Inmiddels is Martha echter weer op weg naar Nederland, zo meldt Boualin. Volgens de transferjournalist ligt er een mondeling akkoord op hoofdlijnen tussen de speler, Telstar en Rotherham over een huurtransfer. Tenzij er nog wat geks gebeurt, zal hij zich vlak voor het sluiten van de Nederlandse transfermarkt bij zijn nieuwe ploeggenoten in Velsen-Zuid gaan voegen.

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ArJany Martha

ArJany Martha
Rotherham United FC
Team: Rotherham
Leeftijd: 22 jaar (4 sep. 2003)
Positie: V (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Rotherham
41
1
2024/2025
Beerschot
18
0
2023/2024
Ajax
9
0
2023/2024
Jong Ajax
23
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
Heerenveen
4
-1
5
12
Sparta
4
0
4
13
Telstar
3
-5
3
14
PEC
4
-4
3
15
Willem II
3
-6
1

Complete Stand

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