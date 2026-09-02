Ajax heeft donderdagavond de komst van wereldkundig gemaakt. De 24-jarige linksbuiten uit Ivoorkust wordt voor één jaar gehuurd van Sunderland, waarbij de Amsterdammers tevens een optie tot koop hebben bedongen.

De komst van Adingra zat er al een paar dagen aan te komen. Eerder deze week werd al duidelijk dat Ajax in de Ivoriaan de opvolger van Mika Godts ziet, die eerder deze zomer werd verkocht aan Paris Saint-Germain. Ajax zou een huursom van zo'n 3,8 miljoen euro betalen, terwijl de koopoptie 16 miljoen euro zou bedragen.

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Inmiddels is de deal dus rond en is Adingra gepresenteerd als nieuwe speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff toont zich in een eerste reactie verguld met de komst van de linksbuiten: "Simon brengt snelheid, diepgang en een sterke mentaliteit. Dat is precies het profiel dat we zochten. Hij beschikt over kwaliteiten die ons spel direct meer dreiging kunnen geven. We zijn daarom blij dat hij voor Ajax heeft gekozen en dat hij vertrouwen heeft in het plan dat we met hem hebben", aldus Cruijff. Adingra gaat bij Ajax spelen met rugnummer 7.

Adingra is afkomstig uit de befaamde Right to Dream Academy en debuteerde in het profvoetbal bij het Deense FC Nordsjaelland. De aanvaller stapte in 2022 over naar Brighton & Hove Albion voor een bedrag van acht miljoen euro. Die club verhuurde hem direct voor een seizoen aan Union Sint-Gillis, waarna hij weer terugkeerde in Brighton. Namens The Seagulls kwam Adingra tot zestig wedstrijden in de Premier League, waarin hij acht keer scoorde. Sunderland betaalde in 2025 zo'n 24,4 miljoen euro om Adingra binnen te halen. Na een moeizame start werd hij in de winterstop verhuurd aan AS Monaco, waarvoor hij veertien competitiewedstrijden speelde en driemaal scoorde.