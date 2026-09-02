Wijnaldum naar Chelsea? Romano verschaft duidelijkheid

Georgino Wijnaldum lijkt een verrassende overstap naar Chelsea op zijn buik te kunnen schrijven. Journalist Santi Aouna van het Franse Foot Mercato meldde woensdagmiddag nog dat The Blues zich bij de transfervrije Nederlander zouden hebben gemeld, maar Fabrizio Romano maakt aan de geruchten een einde.
'Nadat Chelsea er niet in slaagde Lamine Camara in de laatste uren van de transferperiode te contracteren en Enzo Fernandez verkocht, moet de club nu snel reageren. Volgens onze informatie heeft Chelsea contact opgenomen met Georginio Wijnaldum, die transfervrij is sinds zijn vertrek bij Al-Ettifaq', klinkt het woensdagmiddag bij het Franse Foot Mercato.
Dat is een mogelijkheid, aangezien Wijnaldum transfervrij is sinds zijn vertrek bij Al-Ettifaq. Chelsea kan hem daardoor, ondanks dat de transferwindow in Engeland dicht is, nog binnenhalen. Het zou een bijzondere transfer zijn voor Wijnaldum, die bij de Londense club kan terugkeren naar de top van de Premier League.
Mocht het inderdaad zover komen, wacht op Stamford Bridge een hereniging met Jordan Henderson. Wijnaldum speelde bij Liverpool tussen 2016 en 2021 bijna tweehonderd wedstrijden samen met de Engelsman.
Een fraaie terugkeer in de Premier League zit er echter niet in voor Wijnaldum, meldt Romano later op de avond. "Chelsea gaat Georginio Wijnaldum niet halen. De club ontkracht alle geruchten over de Nederlandse middenvelder", schrijft de Italiaanse transfergoeroe op X.
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Stop eens met alles als een "Toptransfer" te bestempelen. Gisteren gerucht over Brobby naar grootmacht Como ook al toptransfer!! Wanneer Isak tekent bij PSV of Dembele bij Ajax of Kane naar AZ, dan kunnen we spreken over toptransfers maar laten we aub niet elke overgang bestempelen als Toptransfer!!