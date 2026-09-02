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Wijnaldum naar Chelsea? Romano verschaft duidelijkheid

2 september 2026, 19:13
Wijnaldum naar Chelsea? Romano verschaft duidelijkheid
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Georgino Wijnaldum lijkt een verrassende overstap naar Chelsea op zijn buik te kunnen schrijven. Journalist Santi Aouna van het Franse Foot Mercato meldde woensdagmiddag nog dat The Blues zich bij de transfervrije Nederlander zouden hebben gemeld, maar Fabrizio Romano maakt aan de geruchten een einde.

'Nadat Chelsea er niet in slaagde Lamine Camara in de laatste uren van de transferperiode te contracteren en Enzo Fernandez verkocht, moet de club nu snel reageren. Volgens onze informatie heeft Chelsea contact opgenomen met Georginio Wijnaldum, die transfervrij is sinds zijn vertrek bij Al-Ettifaq', klinkt het woensdagmiddag bij het Franse Foot Mercato.

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Dat is een mogelijkheid, aangezien Wijnaldum transfervrij is sinds zijn vertrek bij Al-Ettifaq. Chelsea kan hem daardoor, ondanks dat de transferwindow in Engeland dicht is, nog binnenhalen. Het zou een bijzondere transfer zijn voor Wijnaldum, die bij de Londense club kan terugkeren naar de top van de Premier League.

Mocht het inderdaad zover komen, wacht op Stamford Bridge een hereniging met Jordan Henderson. Wijnaldum speelde bij Liverpool tussen 2016 en 2021 bijna tweehonderd wedstrijden samen met de Engelsman.

Romano verschaft duidelijkheid

Een fraaie terugkeer in de Premier League zit er echter niet in voor Wijnaldum, meldt Romano later op de avond. "Chelsea gaat Georginio Wijnaldum niet halen. De club ontkracht alle geruchten over de Nederlandse middenvelder", schrijft de Italiaanse transfergoeroe op X.

Snap jij dat Chelsea de Nederlander wil halen?

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GJAM
62 Reacties
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194 Likes
GJAM
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Stop eens met alles als een "Toptransfer" te bestempelen. Gisteren gerucht over Brobby naar grootmacht Como ook al toptransfer!! Wanneer Isak tekent bij PSV of Dembele bij Ajax of Kane naar AZ, dan kunnen we spreken over toptransfers maar laten we aub niet elke overgang bestempelen als Toptransfer!!

Celta de Grifo
103 Reacties
938 Dagen lid
106 Likes
Celta de Grifo
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Mooi voor Gini wellicht. Maar pure paniekaankoop van Chelsea, waar zinnig beleid sowieso ver te zoeken is.

Ferrari412T2
221 Reacties
1.073 Dagen lid
634 Likes
Ferrari412T2
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Snap niet dat ze een speler halen die 35 jaar is.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

GJAM
62 Reacties
1.437 Dagen lid
194 Likes
GJAM
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Stop eens met alles als een "Toptransfer" te bestempelen. Gisteren gerucht over Brobby naar grootmacht Como ook al toptransfer!! Wanneer Isak tekent bij PSV of Dembele bij Ajax of Kane naar AZ, dan kunnen we spreken over toptransfers maar laten we aub niet elke overgang bestempelen als Toptransfer!!

Celta de Grifo
103 Reacties
938 Dagen lid
106 Likes
Celta de Grifo
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  • 0
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Mooi voor Gini wellicht. Maar pure paniekaankoop van Chelsea, waar zinnig beleid sowieso ver te zoeken is.

Ferrari412T2
221 Reacties
1.073 Dagen lid
634 Likes
Ferrari412T2
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  • 0
    + 1
avatar

Snap niet dat ze een speler halen die 35 jaar is.

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Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum
Leeftijd: 35 jaar (11 nov. 1990)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ettifaq
33
16
2024/2025
Ettifaq
34
14
2023/2024
Ettifaq
29
6
2022/2023
Roma
14
2

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
2
Arsenal
2
4
6
3
Hull
2
3
6
4
Chelsea
2
2
6
5
Brentford
2
3
4
6
Newcastle
2
2
4

Complete Stand

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