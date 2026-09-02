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'Buitenkansje Jordi Cruijff blijft uit: Ajax lijkt uitgewinkeld'

2 september 2026, 20:36
Jordi Cruijff na Ajax Utrecht
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Ajax lijkt klaar op de zomerse transfermarkt. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf schrijft dat het 'buitenkansje' waar technisch directeur Jordi Cruijff nog op aasde, zich niet meer heeft voorgedaan.

Cruijff beleefde nog een drukke slotfase van de transferperiode. Zo wist Ajax de inkomende transfers van Gerónimo Spina (Atlético Madrid), Thilo Kehrer (AS Monaco), Leo Salazar (Espanyol) én Simon Adingra (Sunderland) nog af te ronden op Deadline Day. Van dat viertal sluiten alleen Kehrer en Adingra aan bij de hoofdmacht, de twee Spanjaarden voegen zich bij de selectie van Jong Ajax.

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Hoewel Ajax met Sofyan Amrabat al een nieuwe 'nummer 6' heeft gepresenteerd, was duidelijk dat de club hoopte om voor het einde van de transferperiode nóg een middenvelder in te lijven. Die opzet lijkt echter niet te zijn gelukt.

"Het gehoopte buitenkansje deed zich niet voor Jordi Cruijff voor", schrijft Verweij woensdagavond iets voor achten. "En de kans dat dit nog gebeurt, is minimaal. De komende dagen houdt de technisch directeur zijn oren en ogen open voor een clubloze middenvelder. Maar de concurrentie is groot, omdat meer clubs op zulke spelers azen", aldus de clubwatcher.

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