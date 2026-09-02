Trouwe NEC-supporters zijn woest op eigen club: ‘Dit is schofterig, schaam je!’

Supporters van NEC zijn massaal woest op hun club. Dat heeft alles te maken met de kaartverkoop van het uitduel in de Europa League met Juventus.

NEC speelt op 17 september zijn eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. Het is meteen een fraai affiche voor de Nijmegenaren, die in Turijn op bezoek gaan bij Juventus.

NEC heeft woensdag via de officiële kanalen informatie bekendgemaakt over de kaartverkoop voor het uitduel met Juventus. Het stadion van de Italiaanse grootmacht biedt ruimte aan 2.099 uitsupporters. De wijze waarop NEC de verkoop inricht, stuit online echter op enorm veel kritiek van de achterban.

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De kaartverkoop zal verlopen in twee verschillende fases. De fans met een uitkaart++, een uitkaart+ of een uitkaart* krijgen in de eerste fase voorrang en worden aanstaande donderdag als eersten in de gelegenheid worden gesteld om een ticket te kopen. Om een van de voorgenoemde statussen te bemachtigen, dient een supporter een x-aantal uitwedstrijden bezocht te worden.

De verwachting is dat de wedstrijd tegen Juventus niet uitverkocht zal zijn na de eerste fase van de kaartverkoop. In fase twee krijgen de overige supporters van NEC vervolgens de kans om een kaartje te bemachtigen. De wijze waarop die tweede fase is ingericht door de Nijmeegse club, stuit echter op ontzettend veel kritiek.

NEC maakt in de tweede fase namelijk geen onderscheid tussen seizoenkaarthouders met een uitkaart en clubkaarthouders met een uitkaart. De uitkaart kan door supporters op ieder moment worden toegevoegd aan een seizoen- of clubkaart, waarbij een verwerkingstijd van minimaal twee werkdagen geldt. Daardoor is het zo dat supporters die al jarenlang een seizoenkaart hebben maar geen uitkaart++, uitkaart+ of uitkaart*, voor een kaartje zullen moeten concurreren met clubkaarthouders die in theorie nog nooit een wedstrijd van NEC bezocht hebben. En dat laatste is tegen het zere been van veel NEC-fans.

“Geen voorrang voor seizoenkaarthouders!!???”, schrijft een woedende supporter bijvoorbeeld op X. “Nu kunnen alle klaplopers met een uitkaart in de wachtrij gaan staan en de trouwe supporter worden weer benadeeld.”

Een andere supporter schrijft: “Compleet wanbeleid. Ik ken mensen die al 30 jaar een seizoenkaart hebben en dadelijk naast de pot pissen, omwille van gelegenheidssupporters met net een clubcard die wel zin hebben in een trip. En in coronatijd vragen of je afziet van compensatie als trouwe seizoenkaarthouder. Schaam je!”

“Waarom geen extra moment voor seizoenkaarthouders, na ++/+ en *?”, vraagt weer iemand anders zich af. “Zitten er straks weer een paar die vorige week hun uitkaart hebben aangevraagd puur voor dit tripje, terwijl ze verder niks met NEC hebben. Had de trouwe supporters deze unieke trip gegund.” Voorgenoemde supporter krijgt bijval: “Belachelijk inderdaad! Ik heb al 30 jaar een seizoenkaart en ook een uitkaart, maar kom maar niet aan de pluskaart omdat de pluskaarthouders eerste recht hebben.”