Kieft ziet gelijkenis tussen Van Bronckhorst en Van Persie: 'Dat kan hij ook niet'

Wim Kieft ziet opvallende overeenkomsten tussen de situaties van Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst. In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt gesproken over de moeizame start van Feyenoord, waarbij Kieft constateert dat Van Bronckhorst tegen hetzelfde probleem aanloopt als zijn voorganger.

Feyenoordspeelde zondag in eigen huis gelijk tegen ADO Den Haag en en wist twee weken eerder ook al niet te winnen van Go Ahead Eagles. Michel van Egmond merkte op dat Van Bronckhorst ondanks de tegenvallende momenten opvallend rustig blijft. Kieft trekt op basis daarvan direct de vergelijking met het vorige seizoen.

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"Daar waar Van Persie het vorig jaar ook allemaal niet kon uitleggen waar het aan lag, kan Van Bronckhorst dat ook niet. Het zijn ook allemaal bijna dezelfde spelers", zo stelt de oud-spits. Ondanks het feit dat Van Bronckhorst met de clubleiding nog volop actief is op de transfermarkt om de selectie in balans te krijgen, lijkt de kern van het probleem op het veld vooralsnog onveranderd.

Tijdens het gesprek wees Van Egmond specifiek op de wisselende momenten waarop de ploeg de controle over een wedstrijd uit handen geeft. "Tegen Go Ahead gaat het in het laatste half uur mis en dan focus je je daarop, dan gaat het tegen ADO in het eerste half uur mis", aldus de journalist.

Voor Kieft is het duidelijk dat het om een structureel probleem gaat in Rotterdam-Zuid. Ondanks de recente trainerswissel is het Feyenoord nog niet gelukt om de dieperliggende oorzaken van het wisselvallige spel volledig weg te nemen.