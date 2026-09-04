Horrorstart voor Thomas Duivenvoorden in het betaald voetbal

Thomas Duivenvoorden kent bij De Graafschap een absolute horrorstart van zijn trainersloopbaan in het betaald voetbal. Na de nederlaag van vrijdagavond bij Heracles Almelo (5-0) staat hij met de Doetinchemse club op de negentiende plaats met slechts één schamel punt.

Het is voor het eerst dat Duivenvoorden, die wordt gezien als een van de kroonprinsen van de nieuwe lichting trainers, echt met tegenslagen te maken krijgt. Bij Quick Boys uit Katwijk presteerde hij namelijk uitstekend en werd hij onder meer kampioen in de Tweede Divisie. Ook bij een andere amateurclub, Rijnvogels, deed Duivenvoorden het goed. Nu is hij hoofdtrainer in het betaald voetbal en bevindt hij zich met het ambitieuze De Graafschap in de onderste regionen van het betaald voetbal.

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De Doetinchemse club verloor vrijdagavond voor de vierde keer dit seizoen, ditmaal bij titelfavoriet Heracles Almelo. Al na 90 seconden lag de bal in het net na een grote dekkingsfout van De Graafschap-verdediger Thomas Kok. Het is typerend voor de Achterhoekse club dit seizoen, want De Graafschap maakt in verdedigend opzicht een zwakke indruk. De club kreeg al zeventien (!) tegengoals in vijf competitiewedstrijden. In het resterende deel van de wedstrijd liep Heracles Almelo verder uit, al had de score nog hoger kunnen uitvallen: 5-0.

Incomplete selectie

De slechte start valt niet alleen Duivenvoorden aan te rekenen. Het helpt de coach niet mee dat De Graafschap pas laat heeft geacteerd op de transfermarkt. De trainer moest lange tijd werken met een incomplete selectie. Nu zijn er in de laatste twee weken wat spelers bijgekomen, al kun je je afvragen of de ploeg op dit moment wel in balans is gebracht door technisch manager Berry Powel.

Vooralsnog heeft De Graafschap nog geen wedstrijd gewonnen. En dan te bedenken dat het programma er de komende weken ook niet minder op wordt. De Graafschap gaat volgende week op bezoek bij FC Emmen, dat uitstekend aan dit seizoen is begonnen. Daarna wachten thuiswedstrijden tegen NAC Breda en FC Den Bosch.