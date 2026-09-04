Live voetbal 3

Reiss Nelson voorlopig geen basisspeler bij Feyenoord

4 september 2026, 21:18
Reiss Nelson in het shirt van Brentford, met op de achtergrond De Kuip, het stadion van Feyenoord
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Feyenoord lijkt voorlopig nog geen gebruik te kunnen maken van Reiss Nelson. Dat heeft te maken met het ontbreken van zijn werkvergunning en het feit dat hij nog niet klaar is om direct als basisspeler te starten.

Op de persconferentie van Giovanni van Bronckhorst in aanloop naar het uitduel met NEC gaat de coach van Feyenoord in op de komst van Nelson. "Reiss staat er goed voor, maar wacht nog op zijn werkvergunning. Ik hoop dat hij volgende week binnenkomt, waardoor hij misschien kan meereizen naar Barcelona", zegt Van Bronckhorst.

'We zullen een plan maken'

Artikel gaat verder onder video

"Het is ook een speler die alles heeft meegedaan in de voorbereiding met Arsenal, maar niet op het niveau van een basisspeler. Daar zullen we een plan voor maken, zodat hij steeds vaker en langer kan spelen. Maar hij is direct inzetbaar. Het zal niet vanaf de start zijn", zegt Van Bronckhorst, die de interlandperiode van eind september wil gebruiken om Nelson topfit te krijgen: "Daarin kunnen we hem op niveau brengen. Dat is de korte termijn met Reiss."

Zaterdag is de Engelse aanvaller er dus nog niet bij voor Feyenoord, dat het om 16.30 uur in Nijmegen opneemt tegen NEC.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux met De Kuip

Feyenoord lijkt uitgewinkeld: 'Alleen nog in de markt voor absolute buitenkansjes'

  • di 1 september, 13:03
  • 1 sep. 13:03
  • 7
KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

  • zo 23 augustus, 21:12
  • 23 aug. 21:12
  • 18
Ueda

Champions League-club meldt zich voor Ueda: speler neemt afscheid bij Feyenoord

  • zo 30 augustus, 18:42
  • 30 aug. 18:42
  • 7
3 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.410 Reacties
1.439 Dagen lid
6.018 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gewoon starten met Nelson en wisselen wanneer het niet meer gaat.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.410 Reacties
1.439 Dagen lid
6.018 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gewoon starten met Nelson en wisselen wanneer het niet meer gaat.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Reiss Nelson

Reiss Nelson
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (10 dec. 1999)
Positie: AM (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Arsenal
-
-
2025/2026
Arsenal
0
0
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws