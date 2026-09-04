Reiss Nelson voorlopig geen basisspeler bij Feyenoord

Feyenoord lijkt voorlopig nog geen gebruik te kunnen maken van Reiss Nelson. Dat heeft te maken met het ontbreken van zijn werkvergunning en het feit dat hij nog niet klaar is om direct als basisspeler te starten.
Op de persconferentie van Giovanni van Bronckhorst in aanloop naar het uitduel met NEC gaat de coach van Feyenoord in op de komst van Nelson. "Reiss staat er goed voor, maar wacht nog op zijn werkvergunning. Ik hoop dat hij volgende week binnenkomt, waardoor hij misschien kan meereizen naar Barcelona", zegt Van Bronckhorst.
"Het is ook een speler die alles heeft meegedaan in de voorbereiding met Arsenal, maar niet op het niveau van een basisspeler. Daar zullen we een plan voor maken, zodat hij steeds vaker en langer kan spelen. Maar hij is direct inzetbaar. Het zal niet vanaf de start zijn", zegt Van Bronckhorst, die de interlandperiode van eind september wil gebruiken om Nelson topfit te krijgen: "Daarin kunnen we hem op niveau brengen. Dat is de korte termijn met Reiss."
Zaterdag is de Engelse aanvaller er dus nog niet bij voor Feyenoord, dat het om 16.30 uur in Nijmegen opneemt tegen NEC.
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