Gjivai Zëchiël gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen. Dat meldt ESPN-journalist Sinclair Bischop donderdagmiddag. Feyenoord is het op hoofdlijnen eens geworden met de middenvelder.

De aanstaande contractverlenging van Zëchiël is goed nieuws voor Feyenoord. De middenvelder is uitstekend aan het seizoen begonnen bij Feyenoord en is een vaste waarde op het middenveld binnen de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Hij maakte al drie doelpunten in de eerste paar wedstrijden van het seizoen.

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Daarom was er deze zomer ook concrete belangstelling voor de middenvelder. Het Franse Lille wilde Zëchiël dolgraag overnemen van Feyenoord. Er werden aanbiedingen neergelegd in De Kuip, maar technisch directeur Dévy Rigaux maakte de Fransen duidelijk dat Zëchiël niet te koop was.

Nu gaat Feyenoord het contract van de uitblinkende middenvelder op korte termijn verlengen. Hij had nog een contract tot medio 2028 in De Kuip. Voor hoeveel seizoenen Zëchiël gaat bijtekenen, is nog niet bekend.