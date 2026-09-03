Live voetbal

Feyenoord gaat contract van uitblinkende sterkhouder verlengen

3 september 2026, 11:49
Feyenoord viert de 1-0 van Gjivai Zechiël tegen Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Gjivai Zëchiël gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen. Dat meldt ESPN-journalist Sinclair Bischop donderdagmiddag. Feyenoord is het op hoofdlijnen eens geworden met de middenvelder.

De aanstaande contractverlenging van Zëchiël is goed nieuws voor Feyenoord. De middenvelder is uitstekend aan het seizoen begonnen bij Feyenoord en is een vaste waarde op het middenveld binnen de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Hij maakte al drie doelpunten in de eerste paar wedstrijden van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Daarom was er deze zomer ook concrete belangstelling voor de middenvelder. Het Franse Lille wilde Zëchiël dolgraag overnemen van Feyenoord. Er werden aanbiedingen neergelegd in De Kuip, maar technisch directeur Dévy Rigaux maakte de Fransen duidelijk dat Zëchiël niet te koop was.

Nu gaat Feyenoord het contract van de uitblinkende middenvelder op korte termijn verlengen. Hij had nog een contract tot medio 2028 in De Kuip. Voor hoeveel seizoenen Zëchiël gaat bijtekenen, is nog niet bekend.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux met De Kuip

Feyenoord lijkt uitgewinkeld: 'Alleen nog in de markt voor absolute buitenkansjes'

  • di 1 september, 13:03
  • 1 sep. 13:03
  • 7
KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

  • zo 23 augustus, 21:12
  • 23 aug. 21:12
  • 18
Ueda

Champions League-club meldt zich voor Ueda: speler neemt afscheid bij Feyenoord

  • zo 30 augustus, 18:42
  • 30 aug. 18:42
  • 7
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
3
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws