René van der Gijp over Oranje: 'Ik vind dit pijnlijk, echt pijnlijk'

René van der Gijp ziet een pijnlijke situatie ontstaan rondom het Nederlands elftal. De voetbalanalist zag recent hoe Nigel de Jong het enorm lastig had in gesprek met de media. Van der Gijp kreeg het zelfs te doen met de directeur topvoetbal van de KNVB.

Dat geeft de oud-voetballer aan in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp: "Weet je wat ik ook zo sneu vind. Wij hebben Kees Jansma, dat zijn mensen met een bepaald overwicht en dan zie ik daar Nigel de Jong zitten en dan heb ik daarmee te doen. Dat kan hij niet", oordeelt Van der Gijp.

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De analist haalt vervolgens de persconferentie van De Jong en de nieuwe bondscoach Xavi als voorbeeld aan: "Hij zit daar een partij te zweten. Het lullige is dat het onderdeel is van wat je doet. Dit wel pijnlijk hoor, ik vind dit echt pijnlijk."

Van der Gijp is overigens niet de enige die kritiek heeft op het media-optreden van De Jong. Ook Johan Derksen sprak zich recent kritisch uit: "Hij schopt allemaal van die open deuren in. Allemaal jargon. Hij is constant aan het zoeken. Die rol past hem totaal niet. Je schetst een bepaald beeld van je bondscoach. Dan ga je naar Pep Guardiola, dan ga je naar Arne Slot en dan kom je bij Michael Reiziger uit. Dat is toch gek", zei hij onder meer.