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Argentinië legt alle voetbalwedstrijden stil voor Lionel Messi

3 september 2026, 09:31
Lionel Messi
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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De Argentijnse voetbalbond komt komend weekend met een eerbetoon aan Lionel Messi. Alle wedstrijden in Argentinië worden speciaal voor Messi in de tiende minuut van de wedstrijd stilgelegd.

Dat nieuws heeft de Argentijnse voetbalbond (AFA) donderdag bekendgemaakt. Het is een bijzonder initiatief, nadat Messi recent aankondigde dat hij stopt als international van Argentinië. De legendarische nummer tien speelde in totaal 207 interlands voor de nationale ploeg van Argentinië. In die ruim tweehonderd interlands maakte Messi 125 doelpunten.

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Daar wordt komend weekend uitgebreid bij stilgestaan. Alle wedstrijden in het Argentijnse voetbal zullen na tien minuten spelen worden stilgelegd. Het publiek wordt vervolgens gevraagd om te applaudisseren voor Messi.

Dat is niet het enige wat er staat te gebeuren, zo meldt de Argentijnse voetbalbond in een persbericht: "Daarnaast vertonen we vóór de aftrap van alle wedstrijden een video met een eerbetoon aan Messi", zo valt er te lezen.

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

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