Argentinië legt alle voetbalwedstrijden stil voor Lionel Messi

De Argentijnse voetbalbond komt komend weekend met een eerbetoon aan . Alle wedstrijden in Argentinië worden speciaal voor Messi in de tiende minuut van de wedstrijd stilgelegd.

Dat nieuws heeft de Argentijnse voetbalbond (AFA) donderdag bekendgemaakt. Het is een bijzonder initiatief, nadat Messi recent aankondigde dat hij stopt als international van Argentinië. De legendarische nummer tien speelde in totaal 207 interlands voor de nationale ploeg van Argentinië. In die ruim tweehonderd interlands maakte Messi 125 doelpunten.

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Daar wordt komend weekend uitgebreid bij stilgestaan. Alle wedstrijden in het Argentijnse voetbal zullen na tien minuten spelen worden stilgelegd. Het publiek wordt vervolgens gevraagd om te applaudisseren voor Messi.

Dat is niet het enige wat er staat te gebeuren, zo meldt de Argentijnse voetbalbond in een persbericht: "Daarnaast vertonen we vóór de aftrap van alle wedstrijden een video met een eerbetoon aan Messi", zo valt er te lezen.