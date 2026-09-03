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Geertruida gooit olie op het vuur: Feyenoord-fans zijn woest

3 september 2026, 08:21
Lutsharel Geertruida
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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De rust was even wedergekeerd, maar inmiddels heeft Lutsharel Geertruida opnieuw de woede van Feyenoord-supporters op zijn hals gehaald. Dat heeft alles te maken met beelden die de verdediger van PSV op zijn sociale media heeft gepubliceerd.

Geertruida maakte onlangs de overstap van RB Leipzig naar PSV. Dat kwam de geboren Rotterdammer gezien zijn verleden op de nodige haatreacties te staan. Veel Feyenoord-fans kunnen het namelijk niet waarderen dat de centrumverdediger een transfer maakt naar een directe concurrent van de Rotterdamse club.

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Nu heeft Geertruida opnieuw voor opschudding gezorgd. De voetballer heeft op zijn eigen Instagram-pagina namelijk een nieuwe videoclip gepubliceerd. Daarop is Geertruida rappend in beeld te zien. De videoclip is echter volledig opgenomen op het veld in het Philips Stadion, de thuisbasis van PSV. Daarnaast duikt de officiële mascotte van PSV, Phoxy, meerdere keren op in het filmpje. 'Moeten door, maakt niet uit wat er komt', valt er te lezen in het bijschrift.

Onder de video krijgt Geertruida massaal haatreacties. Hij wordt belachelijk gemaakt vanwege zijn stotteren en wordt een rat en een slang genoemd. 'Clip opnemen in het Philips Stadion als echte Feyenoorder? Met een PSV-mascotte erbij... Nooit meer naar Rotterdam-Zuid komen', reageert iemand. 'Vrolijk opnemen met Philips Stadion als achtergrond. Die woorden van eerder kunnen dus ook de prullenbak in', schrijft een ander.

Ook een supporter van Ajax laat van zich horen: 'Ik begreep de transfer wel, maar zelfs als Ajax-fan vind ik dit een onnodige sneer onder water naar de club die je gemaakt heeft.'

Bekijk hieronder de beelden en de reacties op de videoclip van de PSV-verdediger.

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Jopie14
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Jopie14
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Ben zelf iemand met een voorkeur voor Feyenoord, desondanks dat; wat een legendarische actie van die Geertruida dit. Al die hyper intelligente nep supporters die met het schuim in de mondhoeken ieder weekend absoluut niet nuchter op de tribunes staan en hem belachelijk maken omdat hij stottert direct weer getriggerd en hun hele week verpest, fantastisch!

peterdejong1983
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peterdejong1983
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
567 Reacties
211 Dagen lid
681 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Laat je voeten spreken man, niet je stem.

Sja
104 Reacties
655 Dagen lid
305 Likes
Sja
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  • 2
    + 1
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Ben zelf iemand met een voorkeur voor Feyenoord, desondanks dat; wat een legendarische actie van die Geertruida dit. Al die hyper intelligente nep supporters die met het schuim in de mondhoeken ieder weekend absoluut niet nuchter op de tribunes staan en hem belachelijk maken omdat hij stottert direct weer getriggerd en hun hele week verpest, fantastisch!

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
1.090 Reacties
1.437 Dagen lid
4.923 Likes
peterdejong1983
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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
1
0
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

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