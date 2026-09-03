De rust was even wedergekeerd, maar inmiddels heeft opnieuw de woede van Feyenoord-supporters op zijn hals gehaald. Dat heeft alles te maken met beelden die de verdediger van PSV op zijn sociale media heeft gepubliceerd.

Geertruida maakte onlangs de overstap van RB Leipzig naar PSV. Dat kwam de geboren Rotterdammer gezien zijn verleden op de nodige haatreacties te staan. Veel Feyenoord-fans kunnen het namelijk niet waarderen dat de centrumverdediger een transfer maakt naar een directe concurrent van de Rotterdamse club.

Artikel gaat verder onder video

Nu heeft Geertruida opnieuw voor opschudding gezorgd. De voetballer heeft op zijn eigen Instagram-pagina namelijk een nieuwe videoclip gepubliceerd. Daarop is Geertruida rappend in beeld te zien. De videoclip is echter volledig opgenomen op het veld in het Philips Stadion, de thuisbasis van PSV. Daarnaast duikt de officiële mascotte van PSV, Phoxy, meerdere keren op in het filmpje. 'Moeten door, maakt niet uit wat er komt', valt er te lezen in het bijschrift.

Onder de video krijgt Geertruida massaal haatreacties. Hij wordt belachelijk gemaakt vanwege zijn stotteren en wordt een rat en een slang genoemd. 'Clip opnemen in het Philips Stadion als echte Feyenoorder? Met een PSV-mascotte erbij... Nooit meer naar Rotterdam-Zuid komen', reageert iemand. 'Vrolijk opnemen met Philips Stadion als achtergrond. Die woorden van eerder kunnen dus ook de prullenbak in', schrijft een ander.

Ook een supporter van Ajax laat van zich horen: 'Ik begreep de transfer wel, maar zelfs als Ajax-fan vind ik dit een onnodige sneer onder water naar de club die je gemaakt heeft.'

Bekijk hieronder de beelden en de reacties op de videoclip van de PSV-verdediger.