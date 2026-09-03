wordt door The Athletic uitgeroepen tot de slechtste Premier League-aankoop van deze transferzomer. De tweevoudig international van het Nederlands elftal verkaste voor zo'n 25 miljoen euro van RC Strasbourg naar Chelsea, maar het medium vraagt zich af waarom.

The Athletic komt daags na het sluiten van de zomerse transfermarkt (Engelse clubs konden tot dinsdagavond nieuwe spelers halen) met een rangschikking van alle 155 transfers die de 20 Premier League-clubs hebben voltooid. Daarmee was in totaal een recordbedrag van 4,1 miljard (!) euro gemoeid. Emegha komt er bekaaid vanaf, en is gelijk terug te vinden op plek 155.

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"Na pittige onderhandelingen wist Chelsea de transfersom voor de Nederlandse spits Emegha terug te brengen tot 21 miljoen pond", schrijft The Athletic spottend, verwijzend naar het feit dat beide clubs eigendom zijn van het Blueco van Todd Boehly. "Dat gebeurde bijna een jaar geleden, waarbij Emegha in Frankrijk mocht blijven om het seizoen 2025/26 af te maken. Maar hij speelde maar tien wedstrijden in de Ligue 1 en scoorde vier keer. Dit seizoen, zonder Europees voetbal bij Chelsea, is het lastig te zien hoe deze speler in het elftal zou passen. Maar hij heeft nog zeven jaar de tijd om zich te bewijzen", verwijst het medium naar het langlopende contract van de spits.

Ook Jordan Henderson, die Brentford verliet om eveneens bij Chelsea te tekenen, staat bepaald niet hoog op de lijst van The Athletic. De oud-Ajacied is terug te vinden op plek 137: "Chelsea heeft een aantal ongelooflijk begaafde en getalenteerde middenvelders: Moises Caicedo, Romeo Lavia en Valentin Barco. Ze hebben ook een 36-jarige Henderson. Een speler puur voor de vibes kopen en om mensen een schouderklopje te geven in de kleedkamer is iets nieuws, maar Chelsea gunna Chelsea", zo valt te lezen.

Andere oude bekenden komen we wat hoger op de lijst tegen. Zo is Kjell Scherpen (van Union Sint-Gillis naar Ipswich Town) terug te vinden op plek 89, één plaats onder Sean Steur (van Ajax naar Newcastle United). Quinten Timber, die Olympique Marseille verruilde voor Crystal Palace, vinden we terug op de 64ste plaats en Jan Paul van Hecke (Brighton naar Tottenham) is nummer 49 op de lijst. Zij blijven echter ver achter bij de hoogst gerankte Nederlander: Zian Flemming, die op Deadline Day van Burnley naar Ipswich Town ging en op de 17e plek is beland.

De lijst wordt overigens aangevoerd door een andere Chelsea-aanwinst: Emiliano Martínez. De Argentijnse keeper kwam over van Aston Villa, dat nog geen 10 miljoen euro ontving. "Hij is nog steeds een top-driekeeper in de competitie en is een speler waar Chelsea jarenlang naar heeft gesnakt", luidt het oordeel.