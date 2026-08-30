Voetbalfans kotsen Liverpool-supporter uit na gênante actie met shirt van Isak

Een opmerkelijk incident na afloop van Liverpool - Nottingham Forest (2-2) heeft zaterdag voor veel verontwaardiging gezorgd. wilde zijn gedragen wedstrijdshirt aan een jonge supporter geven, maar een oudere Liverpool-fan ging er plotseling met het shirt vandoor. Omstanders en een steward grepen direct in.

Isak had kort daarvoor nog een belangrijke rol gespeeld op Anfield. Liverpool kwam vroeg op achterstand door Dan Ndoye, die de bal met een slimme afronding in de verre hoek werkte. Na een uur spelen bracht Isak zijn ploeg weer naast Nottingham Forest. De Zweed tikte een uitstekende voorzet van Cody Gakpo binnen en maakte daarmee zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

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Lang kon Liverpool niet van de gelijkmaker genieten. Alisson kreeg opnieuw een tegentreffer te verwerken nadat Nottingham Forest een veelbesproken strafschop had gekregen. Morgan Gibbs-White bleef vanaf elf meter rustig en zette de bezoekers opnieuw op voorsprong. Victor Munoz voorkwam vervolgens een nederlaag door de 2-2 via de onderkant van de lat binnen te schieten.

Fan grijpt shirt van Alexander Isak

Na het laatste fluitsignaal verscheen Isak voor de camera van TNT Sports. Vervolgens liep de aanvaller richting de spelerstunnel, waar hij besloot zijn shirt uit te trekken en aan een jonge supporter te geven.

Daar ging het mis. Voordat het kind het wedstrijdshirt daadwerkelijk in ontvangst kon nemen, griste een oudere supporter het uit diens handen en liep ermee weg. De actie bleef niet onopgemerkt. Mensen in de buurt spraken de man aan en ook een steward bemoeide zich met de situatie.

Uiteindelijk gaf de supporter het shirt alsnog terug aan de jonge fan. Voor hem was er alleen nog een extra probleem: televisiecamera's hadden het volledige incident vastgelegd. De beelden verschenen vervolgens op sociale media, waar supporters van verschillende clubs zich verbaasden over het gedrag van de volwassen man.

Isak opent rekening voor Liverpool

Voor Isak zelf betekende zijn doelpunt tegen Nottingham Forest bovendien zijn eerste treffer van het nieuwe Premier League-seizoen. Een week eerder was hij tijdens het gelijkspel tegen Newcastle United nog niet tot scoren gekomen.

De spits kende volgens het artikel een moeizaam eerste seizoen op Anfield, waarin blessures zijn productie flink beperkten. Trainer Andoni Iraola zal dit seizoen veel van Isak verlangen, zeker doordat Hugo Ekitike langdurig ontbreekt.

Liverpool heeft na de eerste twee competitiewedstrijden pas twee punten verzameld. In beide duels kwam de ploeg twee keer op achterstand en wist Liverpool zich uiteindelijk terug te knokken naar een gelijkspel. De volgende wedstrijd staat vrijdagavond op het programma, wanneer de ploeg op bezoek gaat bij promovendus Ipswich Town.