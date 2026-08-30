staat op het punt om Atalanta Bergamo te verlaten, zo meldt Fabrizio Romano. De 35-jarige middenvelder gaat zijn loopbaan vervolgen bij AS Roma, waar hij weer onder de trainer gaat spelen onder wie hij in Bergamo zijn beste jaren kende: Gian Piero Gasperini.

De Roon staat sinds 2015 onder contract bij Atalanta, onderbroken door één seizoen in de Premier League bij Middlesbrough. In totaal staat de teller op 445 officiële wedstrijden namens Atalanta. In maart van dit jaar passeerde De Roon Gianpaolo Bellini als speler met de meeste duels voor Atalanta.

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Bij die 445 wedstrijden gaat het echter blijven, want Romano schrijft dat De Roon vandaag (zondag) nog in Rome zal arriveren om zijn overstap naar AS Roma af te ronden. De Romeinen werden afgelopen seizoen derde in de Serie A, en zijn komend seizoen derhalve actief in de Champions League. Bij Roma wordt De Roon ploeggenoot van onder meer Donyell Malen, Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine. Met de overstap van de middenvelder zou een bescheiden transfersom van één miljoen euro zijn gemoeid, die louter als bonussen zou bestaan.

De Roon wordt door zijn transfer herenigd met Gasperini (68), de man die tussen 2016 en 2025 zijn trainer was bij Atalanta. Onder de coach maakte Atalanta een fraaie opmars door, waarbij de club vanuit het rechterrijtje aansluiting vond bij de (sub)top en structureel Europees voetbal ging spelen. In 2024 leidde Gasperini Atalanta zelfs naar de winst in de Europa League, door in de finale af te rekenen met Bayer Leverkusen (3-0).