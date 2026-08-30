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Jordi Cruijff verraste Sofyan Amrabat, die hij al eerder probeerde te halen

30 augustus 2026, 10:14
Jordi Cruijff en Sofyan Amrabat met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Jordi Cruijff
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Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Jordi Cruijff werkte al sinds april aan de komst van Sofyan Amrabat naar Ajax. Dat onthult de verdedigende middenvelder, die zondagochtend een tweejarig contract ondertekende in Amsterdam, in zijn eerste interview met het clubkanaal van Ajax. Daarin verschaft Amrabat ook direct duidelijkheid over zijn fysieke gesteldheid.

Cruijff probeerde Amrabat ook al naar Barcelona te halen

Amrabat had in april net getraind met Real Betis, de club die hem het voorbije seizoen huurde van Fenerbahçe, toen Cruijff plots contact zocht. "Ik kreeg een appje: heb je dit nummer nog? Ik keek, zag de profielfoto van Jordi en stuurde terug: Jordi Cruijff? Je weet het nooit tegenwoordig", vertelt Amrabat. Het bleek Cruijff écht te zijn, de td van Ajax belde de middenvelder vervolgens gelijk op. "We hadden direct een leuk gesprek van zo'n half uur lang. Vanaf dat moment was er contact tussen ons. Ik was wel verrast door zijn belletje. We hebben al eens contact gehad toen hij bij FC Barcelona zat. Toen is een transfer niet gelukt", onthult Amrabat.

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Cruijff besprak met Amrabat hoe zijn seizoen in Spanje verliep, maar probeerde de middenvelder óók alvast warm te maken voor een overstap. "Hij vertelde wel over wat hij van plan was met Ajax. Dat maakte mij nieuwsgierig. We hebben dus altijd contact gehouden." Later kwam ook Míchel Sánchez, de nieuwe trainer van Ajax op de lijn. "En ook dat was positief. In alles was heel duidelijk dat Ajax mij wilde. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik ben een loyaal persoon en wil dat vertrouwen graag terugbetalen."

'Ik heb Ajax - PSV al langer in mijn hoofd'

Amrabat gaat in Amsterdam met rugnummer 4 spelen. Toen zaterdag het nieuws naar buiten kwam dat de middenvelder op weg was naar Ajax, deelden veel supporters hun zorgen over de fitheid van de middenvelder. Amrabat bezweert echter dat hij er goed voor staat en dat hij op korte termijn al hoopt te kunnen debuteren. "Ik ben fit en wil heel graag spelen. Ik heb Ajax - PSV (op 5 september, red.) al langer in mijn hoofd. Ik heb geen wedstrijden gespeeld de laatste tijd, maar wel getraind. Uiteindelijk moet de trainer bepalen wat hij wil, maar ik ben ready."

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Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat
Fenerbahçe
Team: Fenerbahçe
Leeftijd: 30 jaar (21 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Betis
17
0
2025/2026
Fenerbahçe
2
0
2024/2025
Fiorentina
2
0
2024/2025
Fenerbahçe
26
2

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Excelsior
3
4
6
8
Groningen
4
-1
6
9
Ajax
2
2
4
10
Heerenveen
3
-1
4
11
Sparta
4
0
4

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