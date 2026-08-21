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Virgil van Dijk maakt statement: 'Dit was onacceptabel'

21 augustus 2026, 06:25
Virgil van Dijk
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Virgil van Dijk wil zich met Liverpool revancheren na een teleurstellend seizoen in de Premier League. De aanvoerder van The Reds gebruikt op de clubwebsite duidelijke woorden richting zijn teamgenoten.

"Vorig jaar was onacceptabel", begint Van Dijk op de site van Liverpool. "Dit jaar hebben we de kans om het tij te keren. We weten allemaal hoe zwaar dat zal zijn. Maar als je de uitdaging niet aankunt, ben je hier niet op de juiste plek. Wat ik op dit moment voel, is dat iedereen de uitdaging wil aangaan", geeft de aanvoerder van Liverpool aan.

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Van Dijk vervolgt: "Ik kijk enorm uit naar dit seizoen. We moeten laten zien hoeveel we om deze club geven. We zijn bevoorrecht om voor Liverpool te spelen. We hebben een selectie nodig die op alle vier fronten kan strijden. Dat is de enige manier om succesvol te zijn. Laten we afwachten wat de laatste paar weken van de transferperiode ons brengen en dan gaan we ervoor."

Een makkelijk begin van de Premier League is er niet voor de ploeg van de nieuwe trainer Andoni Iraola. Liverpool wacht namelijk direct een loodzware uitwedstrijd tegen Newcastle United, dat al jaren goed presteert in de Premier League.

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Liverpool
Wordt gespeeld op 23 aug. 2026
Competitie: Premier League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 35 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

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Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
12
Ipswich
0
0
0
13
Leeds
0
0
0
14
Liverpool
0
0
0
15
Man City
0
0
0
16
Man Utd
0
0
0

Complete Stand

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