heeft donderdagavond nagelaten om zijn eerste doelpunt voor Al-Hilal te maken. De Oranje-international mocht tegen Al-Fayha tien minuten voor tijd aanleggen voor een penalty, maar zijn Panenka ging via de bovenkant van de lat over.

Een kleine twee maanden geleden miste Summerville in het shirt van het Nederlands elftal ook al vanaf de stip. In de zestiende finale van het WK tegen Marokko werd de inzet van de aanvaller, die als vijfde Nederlander aan de beurt was, gekeerd door de Marokkaanse penaltykiller Yassine Bounou. Daardoor bleef het 2-2 in de serie en kon Ismael Saibari even later de beslissende strafschop achter Bart Verbruggen en was de uitschakeling van Oranje een feit.

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Na het WK leek Summerville een fraaie transfer te gaan maken naar AS Roma, maar Al-Hilal besloot uiteindelijk met grof geld te gaan smijten. De 24-jarige aanvaller bleek niet bestand tegen de oliedollars en verkaste uiteindelijk voor bijna 80 miljoen euro naar Saudi-Arabië, waar hij naar verluidt zo'n 15 miljoen euro op jaarbasis verdient en nu ineens ploeggenoot van diezelfde Bounou is geworden.

Donderdag speelde Summerville zijn derde wedstrijd voor Al-Hilal. In de Saudische competitie ging de topclub op bezoek bij Al-Fayha. Door treffers van Sergej Milinkovic-Savic en Sultan Mandash stond Al-Hilal tien minuten voor tijd met 0-2 voor, waarna de ploeg een penalty kreeg. Summerville mocht 'm nemen en koos voor een Panenka, maar dat mislukte compleet: zijn inzet ging via de bovenkant van de lat over het doel. De Nederlander werd kort na zijn misser naar de kant gehaald door trainer Simone Inzaghi, en zag vanaf de bank hoe Nasser Al-Dawsari de eindstand even later op 0-3 bepaalde.