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Summerville faalt opzichtig: géén eerste goal voor Al-Hilal

20 augustus 2026, 23:50
Crysensio Summerville baalt van zijn gemiste penalty bij Al-Fayha - Al-Hilal
Foto: © @TheNassrZone - X
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Crysencio Summerville heeft donderdagavond nagelaten om zijn eerste doelpunt voor Al-Hilal te maken. De Oranje-international mocht tegen Al-Fayha tien minuten voor tijd aanleggen voor een penalty, maar zijn Panenka ging via de bovenkant van de lat over.

Een kleine twee maanden geleden miste Summerville in het shirt van het Nederlands elftal ook al vanaf de stip. In de zestiende finale van het WK tegen Marokko werd de inzet van de aanvaller, die als vijfde Nederlander aan de beurt was, gekeerd door de Marokkaanse penaltykiller Yassine Bounou. Daardoor bleef het 2-2 in de serie en kon Ismael Saibari even later de beslissende strafschop achter Bart Verbruggen en was de uitschakeling van Oranje een feit.

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Na het WK leek Summerville een fraaie transfer te gaan maken naar AS Roma, maar Al-Hilal besloot uiteindelijk met grof geld te gaan smijten. De 24-jarige aanvaller bleek niet bestand tegen de oliedollars en verkaste uiteindelijk voor bijna 80 miljoen euro naar Saudi-Arabië, waar hij naar verluidt zo'n 15 miljoen euro op jaarbasis verdient en nu ineens ploeggenoot van diezelfde Bounou is geworden.

Donderdag speelde Summerville zijn derde wedstrijd voor Al-Hilal. In de Saudische competitie ging de topclub op bezoek bij Al-Fayha. Door treffers van Sergej Milinkovic-Savic en Sultan Mandash stond Al-Hilal tien minuten voor tijd met 0-2 voor, waarna de ploeg een penalty kreeg. Summerville mocht 'm nemen en koos voor een Panenka, maar dat mislukte compleet: zijn inzet ging via de bovenkant van de lat over het doel. De Nederlander werd kort na zijn misser naar de kant gehaald door trainer Simone Inzaghi, en zag vanaf de bank hoe Nasser Al-Dawsari de eindstand even later op 0-3 bepaalde.

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
Al Hilal FC
Team: Hilal
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Hilal
1
0
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-

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