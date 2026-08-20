Johnny de Mol heeft excuses gemaakt namens KIJK voor de problemen met de livestream van de wedstrijd tussen FC Sion en Ajax. De voorbeschouwing en het eerste kwartier van de wedstrijd waren niet te zien voor de kijkers.

Kijkers betaalden eenmalig 4,99 euro om de wedstrijd te kunnen zien. Het regende dan ook klachten toen bleek dat de livestream een zwart beeld opleverde. Pas na een kwartier kregen kijkers beeld. Op dat moment was er nog niet gescoord; uiteindelijk werd het 2-4. Na een korte nabeschouwing met analist Richard Witschge bood presentator De Mol excuses aan.

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“We gaan afsluiten. We willen nog even onze excuses aanbieden voor het begin van de uitzending. Daar ging het eventjes mis, het kwam moeizaam op gang. Net als Ajax eigenlijk kwam het moeizaam op gang”, zegt De Mol met een knipoog. “Maar uiteindelijk toch een doelpuntenfestijn met zes goals. Volgens mij een geslaagde avond voor de kijker en voor Ajax. Bedankt voor het kijken en wellicht tot een volgende keer.” Over een mogelijke compensatie wordt niet gerept.

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Waarom was de wedstrijd op KIJK?

FC Sion - Ajax was te zien via KIJK omdat Ziggo Sport niet over de uitzendrechten van deze wedstrijd beschikte. De play-offs van de Conference League vallen buiten het reguliere Europese voetbalpakket van de zender. Daardoor mocht de thuisspelende club de rechten voor de wedstrijd zelf verkopen aan de hoogste bieder. In dit geval kwamen de uitzendrechten terecht bij KIJK, dat het duel via Pay Per View aanbood.

Kijkers moesten daarom eenmalig 4,99 euro betalen om de wedstrijd live te kunnen volgen. Een abonnement op KIJK was daarvoor niet nodig. Het platform bood de wedstrijd bovendien exclusief aan buiten Zwitserland. De situatie geldt alleen voor de uitwedstrijd: de return tussen Ajax en FC Sion op donderdag 27 augustus wordt wel door Ziggo Sport uitgezonden en is via Ziggo Sport Free voor iedereen beschikbaar.