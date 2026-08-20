Ketst de transfer van Geertruida naar PSV af? Dit is er aan de hand

De transfer van naar PSV is nog altijd niet volledig rond. De verdediger is al sinds dinsdagavond in Nederland en wacht nog steeds op zijn medische keuring. Wat is er aan de hand en waarom duurt dit zo lang?

Geertruida zelf heeft al een persoonlijk akkoord met PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Bij de speler ligt het probleem dan ook niet. De Eindhovenaren wachten momenteel op de laatste handtekening van RB Leipzig. Die is vooralsnog niet gezet. Waarom de Duitse club daarmee wacht, is niet duidelijk. Op sociale media gaan geruchten rond dat Everton nog een poging zou doen om de transfer op het allerlaatste moment te kapen, maar daar zijn vooralsnog geen enkele concrete en betrouwbare aanwijzingen voor.

Vijftien miljoen, fors salaris

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Wel is duidelijk dat RB Leipzig altijd al de voorkeur gaf aan een definitieve verkoop van Geertruida. PSV wil de verdediger juist voor één seizoen huren. De Eindhovenaren hebben daarbij een optie tot koop van ongeveer vijftien miljoen euro bedongen. PSV kan Geertruida volgend jaar dus definitief overnemen, al is het nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk gebeurt. De verdediger verdient in Duitsland een fors salaris, waardoor een definitieve transfer financieel een stuk ingewikkelder kan worden voor PSV.

Dat zou betekenen dat RB Leipzig de geboren Rotterdammer na dit seizoen weer terugkrijgt. Daar zit de Duitse club niet op te wachten. Het zou kunnen verklaren waarom de laatste details van de deal nog niet zijn afgerond, al is het onduidelijk of dat daadwerkelijk de reden is.

Partijen verwachten dat het gaat lukken

Toch lijkt er vooralsnog geen reden om ervan uit te gaan dat de transfer alsnog afketst. De Telegraaf schrijft dat er in de omgeving van Geertruida en de betrokken clubs niet vanuit wordt gegaan dat de deal nog stukloopt. De verwachting is dat 'het allemaal uiteindelijk wel goed gaat komen.'

Dat zou betekenen dat PSV een speler aan de selectie toevoegt die op meerdere posities uit de voeten kan. Geertruida moet in Eindhoven in eerste instantie de geblesseerde Jerdy Schouten vervangen. Schouten is moeilijk te vervangen, maar met Geertruida haalt PSV een multifunctionele speler binnen die inmiddels ook ervaring heeft opgedaan op het hoogste niveau met het Nederlands elftal en in Engeland.

De vraag is dus vooral wanneer de laatste handtekening wordt gezet. Vooralsnog wijst niets erop dat Geertruida alweer uit Nederland moet vertrekken zonder PSV-speler te zijn.