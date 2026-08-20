Ondanks de vertraging lijkt niets de transfer van naar PSV nog in de weg te staan. De verdediger komt op huurbasis op over van RB Leipzig, meldt journalist Rik Elfrink donderdagavond.

"Lutsharel Geertruida wordt - ijs en weder dienende - PSV'er. De deal staat. De keuring is prima in orde. Nog een laatste krabbel op papier en alles komt goed", schrijft Elfrink, die spreekt van een huurdeal voor één seizoen met een optie tot koop van dertien miljoen euro. Alleen de laatste handtekening ontbreekt nog. Die wordt vrijdag verwacht.

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Geertruida krijgt rugnummer 2 bij PSV, Journalist Jeroen Kapteijns meldt dat de verdediger vrijdag wordt gepresenteerd bij PSV. Dan moet ook duidelijk worden of hij zondag al inzetbaar is in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Kapteijns meldt verder dat de totaaluitgave om Geertruida binnen te halen zo'n zes miljoen euro bedraagt, mede omdat PSV zijn volledige salaris betaalt.

De 26-jarige Geertruida staat sinds 2024 onder contract bij RB Leipzig, dat hem overnam van Feyenoord. Zijn contract in Duitsland loopt nog drie jaar door. Geertruida werd vorig seizoen nog verhuurd aan Sunderland en speelde eerder 35 officiële wedstrijden voor Leipzig.