Michael Reiziger kijkt na de plaatsing van Jong Oranje voor de play-offs alweer vooruit naar de volgende beslissende wedstrijden. Daarbij kwam na de 4-0 zege op Bosnië en Herzegovina direct de vraag op tafel of Ruben van Bommel en Gjivai Zechiël dan weer beschikbaar moeten zijn voor de beloften. Reiziger houdt zich op de vlakte, maar ESPN-analist Marciano Vink is duidelijk: Oranje zou de twee spelers volgens hem moeten afstaan.

Jong Oranje beleefde dinsdagavond een zenuwslopende avond op De Vijverberg. De ploeg van Reiziger moest Bosnië en Herzegovina verslaan en was tegelijkertijd afhankelijk van het resultaat bij Jong Noorwegen tegen Jong Israël. Na een doelpuntloze eerste helft liep Nederland uiteindelijk uit naar een 4-0 overwinning dankzij Aymen Sliti, Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haen. Noorwegen kwam bovendien op 1-1 tegen Israël, waardoor Jong Oranje als nummer twee doorgaat naar de play-offs.

Voor Reiziger is daarmee slechts een tussenstap gezet. "Het einddoel blijft natuurlijk: naar het EK gaan."

Reiziger krijgt meteen vraag over Van Bommel en Zechiël

In het interview bij ESPN brengt Fresia Cousiño Arias vervolgens bondscoach Xavi Hernández ter sprake. "Heb je al een appje naar Xavi gestuurd?"

Reiziger bleek inmiddels zelf al een bericht te hebben ontvangen. "Ik heb al een appje van Xavi gehad, ja. Ik heb nog niet kunnen reageren."

Fresia speculeert over het appcontact. "‘Gefeliciteerd’, zegt-ie dan. En dan zeg jij: ‘Dankjewel. I need Ruben van Bommel and I need Zechiël.’"

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Reiziger kan erom lachen. Hij vertelt dat het contact in het Spaans verloopt en ontkent niet het tweetal graag te verwelkomen. "Ja, natuurlijk zijn dat hele goede spelers, die ook voor ons het verschil kunnen maken. Maar ze hebben het ook vrij goed gedaan bij het Nederlands elftal."

Marciano Vink werpt vervolgens op dat het belang van Jong Oranje bij de volgende interlandperiode zwaar zou moeten wegen. "Ik kan me best voorstellen dat Xavi denkt: nu is het even leuk dat die jongens bij mij zitten, maar ik heb ze liever bij Michael Reiziger, zodat we in ieder geval met Jong Oranje naar het EK kunnen. Dat moet toch de gedachte zijn?" Reiziger wil daar nog niet op vooruitlopen. "We hebben wekelijks overleg. En we gaan eerst evalueren en kijken wat er allemaal nodig is."

Vink ziet weinig reden voor overleg

Na afloop van het interview komt Vink nog terug op het antwoord van de bondscoach. De analist vindt dat het belang van kwalificatie met Jong Oranje in dit geval zwaarder moet wegen dan een plek bij het grote Oranje.

"Ik snap dat nooit zo goed. Waarom overleg? Het is toch belangrijk voor het Nederlandse voetbal? Oranje kan toch wel zonder Zechiël en zonder Van Bommel. Het is niet Van Dijk, bijvoorbeeld. Dus dan zou je zeggen: jullie moeten meedoen."

Fresia verwacht ondertussen dat Reiziger zijn wensen achter de schermen wel degelijk kenbaar zal maken bij Xavi. "Ja, maar ik denk dat het appje terug wel iets zal bevatten van: ‘Can I have Ruben van Bommel en Zechiël? Honderd procent.’"