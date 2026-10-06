Ultieme ontsnapping: Jong Oranje naar play-offs voor EK-ticket

Jong Oranje heeft zich op de laatste speeldag alsnog verzekerd van een plek in de play-offs voor het EK. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina, terwijl concurrent Jong Israël punten liet liggen tegen Jong Noorwegen (1-1).

De opdracht voor Jong Oranje was vooraf glashelder. Alleen een overwinning op Bosnië en Herzegovina hield de kans op de tweede plaats levend, terwijl tegelijkertijd werd gehoopt op puntenverlies van Jong Israël tegen het al geplaatste Noorwegen. Reiziger kreeg kort voor de aftrap een tegenvaller te verwerken: Kees Smit raakte tijdens de warming-up geblesseerd, waardoor Ernest Poku in de basis begon.

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Nederland trok vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe. Aanvoerder Givairo Read probeerde het al vroeg en zag een poging rakelings over gaan. Daarna kregen Dave Kwakman en Poku mogelijkheden, maar de Bosnische doelman Siljevic hield zijn ploeg op de been. Na twintig minuten had Jong Oranje al negen doelpogingen achter zijn naam.

Vooral Siljevic groeide uit tot een enorme sta-in-de-weg. Lequincio Zeefuik draaide sterk weg van zijn tegenstander, maar zag de doelman met een fraaie reflex redding brengen. Ook Ayoub Oufkir en Thijmen Blokzijl vonden de keeper op hun weg. Daardoor bleef het bij rust 0-0, terwijl ook Jong Israël en Jong Noorwegen nog niet hadden gescoord.

Invallers breken de wedstrijd open

Ook na rust bleef Jong Oranje aanvankelijk zoeken naar de bevrijdende openingstreffer. Oufkir zag opnieuw een schot gekeerd worden en Siljevic stond na 54 minuten al op negen reddingen. Reiziger greep in en bracht eerst Devin Haen voor Kwakman en even later Sliti voor Poku.

Tussendoor ontsnapte Nederland aan een enorme dreun. Bosnië en Herzegovina kreeg de bal in het doel, maar de treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Kort daarna kwam uit Noorwegen juist slecht nieuws: Jong Israël nam daar de leiding.

Precies op dat moment sloeg Sliti toe. De invaller schoot Jong Oranje in de zeventigste minuut in de korte hoek op 1-0 en brak daarmee eindelijk de ban. Negen minuten later verdubbelde Zeefuik de marge. Na voorbereidend werk van Dijkstra schoof hij de 2-0 binnen.

Daarna kwam ook uit Noorwegen het gewenste bericht. De Noren maakten gelijk tegen Israël, waardoor Jong Oranje virtueel naar de tweede plaats klom. Op De Vijverberg werd de avond vervolgens steeds mooier. Sliti legde in de 84ste minuut terug op Haen, die de 3-0 binnenschoot.

In de blessuretijd zette Haen ook nog zijn tweede van de avond op het bord en bepaalde hij de eindstand op 4-0. Omdat het duel tussen Jong Noorwegen en Jong Israël eveneens was afgelopen zonder Israëlische zege, was de ontsnapping compleet: Jong Oranje eindigde als nummer twee en gaat de play-offs in voor een EK-ticket. Daarin zal tegen een andere nummer twee worden gestreden. De opponent is nog niet bekend.