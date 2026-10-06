heeft vlak voor het afscheid van als international een persoonlijk eerbetoon gebracht aan zijn landgenoot. De voormalig linksback van Ajax speelde jarenlang met de Argentijnse ster en leerde daardoor niet alleen de voetballer, maar vooral ook de persoon achter Messi kennen.

"In eerste instantie zie je hem zoals iedereen hem op het veld ziet. Maar als je hem beter leert kennen, besef je dat hij gewoon een mens is. Net als wij allemaal. Het lijkt wel alsof hij niet beseft dat hij Leo Messi is. Buiten het veld is hij een doodgewone jongen. Die nederigheid maakt hem zo groots", vertelt Tagliafico in een interview dat hij deelt op zijn eigen socialmediakanalen.

Tagliafico zag last van Messi verdwijnen

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Volgens Tagliafico was jarenlang voelbaar hoeveel druk Messi met zich meedroeg bij de Argentijnse nationale ploeg. Het grote succes bleef lange tijd uit, ondanks de verschillende finales die hij met zijn land speelde. "We hadden allemaal het gevoel dat hij een enorme last op zijn schouders droeg. Hij had zoveel finales gespeeld en kon de titel met het nationale team maar niet winnen", aldus Tagliafico.

De WK-zege van 2022 maakte daarom diepe indruk op de voormalig Ajacied. Op dat moment zag hij wat het succes persoonlijk met Messi deed. "We voelden tijdens dat toernooi, toen hij op het veld instortte en huilend op zijn knieën zat, hoe ongelooflijk emotioneel dat was. Niet alleen voor ons, maar ook voor hem. Vanaf dat moment ging het alleen maar bergopwaarts."

Ook vier jaar later stond Messi opnieuw op een WK. Tagliafico verwachtte aanvankelijk dat het vooral een toernooi zou worden waarin Argentinië samen met zijn aanvoerder van diens laatste kunststukje kon genieten. Dat beeld veranderde echter razendsnel. Messi bleek volgens Tagliafico nog altijd even gretig. "Die competitiedrang, dat beest in hem, dreef hem ertoe om drie doelpunten te maken in de eerste wedstrijd. Op dat moment begin je te beseffen dat je met Leo weer kon meedoen om de titel. Hij kwam aan en liet zien dat hij nog alles te geven had."

Tagliafico is dankbaar dat hij Messi zo lang van dichtbij heeft kunnen meemaken. "Elke keer als hij de bal aanraakt, kun je alleen maar toekijken. Ik had het geluk hem lange tijd mee te maken. Iedereen die van voetbal houdt, weet dat het woord voetbal voor altijd verbonden zal zijn met Leo Messi. In de geschiedenis zal hij voor altijd in het geheugen van mensen gegrift staan." Dinsdagnacht neemt Messi afscheid van de Argentijnse nationale ploeg. Om 01.00 uur wordt afgetrapt tegen Benin.