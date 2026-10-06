Opvallend moment bij Jong Oranje: scheidsrechter weigert spelregel toe te passen

Een opvallend moment in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Jong Oranje en de leeftijdsgenoten van Bosnië-Herzegovina. Scheidsrechter Dalibor Cerny vergat een nieuwe spelregel toe te passen.

Halverwege de eerste helft zat spits Matej Deket aan de zijlijn op het gras, na een duel om de bal met Dies Janse. De Jong Oranje-verdediger had een inworp verdiend. Nadat hij de bal gooide, kwam hij andermaal in botsing met Deket. Opvallend genoeg leeg Deket zelf bewust zijn hoofd te bewegen richting de knie van Janse, om na het contactmoment te schreeuwen van de pijn.

De Tsjechische scheidsrechter Cerny legde het spel neer voor een blessurebehandeling, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. ESPN-commentator Mark van Rijswijk stipt aan dat Deket vervolgens eigenlijk een minuut het veld had moeten verlaten, maar dat gebeurde niet.

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“De scheidsrechter doet dit niet goed. Die past de regels hier gewoon niet toe. De scheidsrechter legt het spel stil voor een eventuele blessurebehandeling van Deket. Die heeft Deket dan niet nodig, maar dat doet er eigenlijk niet toe", zegt Van Rijswijk. "Als de scheidsrechter het spel stillegt, moet hij er een minuut uit. Blijkbaar niet in Tsjechië."

"Het had ook niet heel veel uitgemaakt. Deket staat in zijn eentje voorin en krijgt geen bal. De rest verdedigt", aldus de commentator, die ook een andere fout van Cerny opmerkt. "De scheidsrechter lijkt ook zijn spuitbus te zijn vergeten."