Live voetbal 1

PSV slaat grote slag en breekt buiten het veld indrukwekkend record

6 oktober 2026, 18:35
PSV slaat grote slag en breekt buiten het veld indrukwekkend record
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

PSV heeft het boekjaar 2025/26 afgesloten met een nettowinst van zeven miljoen euro, zo heeft de Eindhovense club dinsdagmiddag bekendgemaakt. Door het positieve resultaat stijgt het eigen vermogen van de club naar een recordbedrag.

De landskampioen deelde de jaarcijfers dinsdag via de officiële kanalen. Daaruit blijkt dat het eigen vermogen van de regerend landskampioen is gestegen naar een recordbedrag van 55 miljoen euro. Nooit eerder lag dat bedrag zo hoog in Eindhoven. “Hiermee was het seizoen niet alleen sportief, maar ook financieel succesvol”, schrijft PSV.  

Artikel gaat verder onder video

De totale bedrijfskosten liepen op naar 157 miljoen euro. PSV verklaart die stijging onder meer door de samenstelling van de spelersselectie, investeringen in de verdere professionalisering van de organisatie en faciliteiten en advieskosten voor het haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van het Philips Stadion.  

Transfers

Op de transfermarkt noteerde PSV een positief resultaat van ruim negen miljoen euro over het boekjaar. De transfers van Ismaël Saibari naar Bayern München (50 miljoen euro) en Joey Veerman naar Borussia Dortmund (22 miljoen euro) zijn daar nog niet in meegerekend.

Commercieel gezien beleefde PSV een topjaar. De inkomsten uit sponsoring en hospitality stegen naar een record van ruim 46 miljoen euro. De totale omzet van de club kwam uiteindelijk uit op ruim 158 miljoen euro.

Financieel resultaat

Bedrag (Boekjaar 2025/26)

Omzet

Ruim € 158 miljoen

Omzet uit Sponsoring & Hospitality

Ruim € 46 miljoen (commercieel record)

Bedrijfskosten

€ 157 miljoen

Operationeel resultaat

€ 1 miljoen

Transferresultaat

Ruim € 9 miljoen

Nettowinst

Bijna € 7 miljoen

Eigen vermogen

€ 55 miljoen (historisch record)

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz en Ajax

Bosz spot opvallende gang van zaken bij Ajax: 'Dit kennen we niet in Nederland'

  • za 3 oktober, 12:11
  • 3 okt. 12:11
  • 6
Ruben van Bommel

Zorgen om mogelijke blessure Ruben van Bommel

  • za 3 oktober, 09:40
  • 3 okt. 09:40
  • 3
Oranje viert doelpunt van Mexx Meerdink

Mexx Meerdink naar PSV? 'AZ maakt rekensom: hij gaat naar Eindhoven'

  • di 29 september, 09:33
  • 29 sep. 09:33
  • 8
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws