PSV slaat grote slag en breekt buiten het veld indrukwekkend record

PSV heeft het boekjaar 2025/26 afgesloten met een nettowinst van zeven miljoen euro, zo heeft de Eindhovense club dinsdagmiddag bekendgemaakt. Door het positieve resultaat stijgt het eigen vermogen van de club naar een recordbedrag.

De landskampioen deelde de jaarcijfers dinsdag via de officiële kanalen. Daaruit blijkt dat het eigen vermogen van de regerend landskampioen is gestegen naar een recordbedrag van 55 miljoen euro. Nooit eerder lag dat bedrag zo hoog in Eindhoven. “Hiermee was het seizoen niet alleen sportief, maar ook financieel succesvol”, schrijft PSV.

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De totale bedrijfskosten liepen op naar 157 miljoen euro. PSV verklaart die stijging onder meer door de samenstelling van de spelersselectie, investeringen in de verdere professionalisering van de organisatie en faciliteiten en advieskosten voor het haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van het Philips Stadion.

Transfers

Op de transfermarkt noteerde PSV een positief resultaat van ruim negen miljoen euro over het boekjaar. De transfers van Ismaël Saibari naar Bayern München (50 miljoen euro) en Joey Veerman naar Borussia Dortmund (22 miljoen euro) zijn daar nog niet in meegerekend.

Commercieel gezien beleefde PSV een topjaar. De inkomsten uit sponsoring en hospitality stegen naar een record van ruim 46 miljoen euro. De totale omzet van de club kwam uiteindelijk uit op ruim 158 miljoen euro.