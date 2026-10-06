Terugkeer voor Feyenoorder lonkt na 166 dagen blessureleed

Goed nieuws voor Feyenoord: middenvelder is terug op het trainingsveld. De Poolse voetballer, die maandenlang revalideerde van een knieblessure, is te zien op trainingsbeelden die door de Rotterdamse club zijn gedeeld.

Op 12 april 2025 kwam Moder voor het laatst in actie voor Feyenoord. De Rotterdammers speelden die dag met 1-1 gelijk bij NEC. Sindsdien kampt de 27-jarige Pool met een zware knieblessure, die hem al maanden aan de kant houdt. Een flinke tegenvaller, want het is niet voor het eerst dat Moder in zijn loopbaan met blessureleed te maken heeft.

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Nu is hij op de weg terug. Op trainingsbeelden van dinsdag, die Feyenoord op sociale media heeft gedeeld, is Moder in actie te zien. Hij lijkt daarmee een nieuwe stap in zijn herstel te hebben gezet, want op de beelden gaat hij een duel aan met Gonçalo Borges.

Ook Anis Hadj Moussa en Tsuyoshi Watanabe stonden op het veld. Dat is belangrijk nieuws voor Feyenoord, want de twee basisspelers keerden na de interlandperiode met pijntjes terug naar Rotterdam.