Clubloze Daley Sinkgraven (31) staat voor terugkeer in de Eredivisie

Fortuna Sittard is met in gesprek over een nieuw contract, zo meldt Voetbal International. De verdediger is transfervrij, maar bleef de afgelopen periode wel meetrainen bij Fortuna Sittard.

Sinkgraven maakte in februari 2025 de overstap naar Fortuna, maar zijn avontuur in Sittard kreeg al snel een flinke klap te verwerken. De verdediger liep een zware kruisbandblessure op in zijn tweede wedstrijd voor de club en stond daardoor lange tijd aan de kant. De linksback die de afgelopen jaren vaker aan de kant heeft gestaan met blessures.

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De afgelopen maanden stonden dan ook vooral in het teken van zijn revalidatie. Ondanks het aflopen van zijn contract bleef Sinkgraven betrokken bij Fortuna, waar hij verder werkte aan zijn herstel. De club en de ervaren linksback maakten ongeveer zes weken geleden een plan voor de laatste fase van zijn herstel. Inmiddels lijkt de verdediger klaar voor de volgende stap. Hij komt in aanmerking voor een contract.

De club ziet in Sinkgraven een speler met de nodige ervaring en kwaliteiten om de selectie van extra waarde te voorzien. Afgelopen zaterdag kreeg Sinkgraven tegen Genk opnieuw minuten. Hij speelde bijna de volledige wedstrijd mee en zag Fortuna uiteindelijk met 1-2 winnen. Daarmee liet hij zien dat hij weer dicht bij zijn oude niveau komt.

Contractduur nog onderwerp van gesprek

Fortuna en Sinkgraven zijn volgens Voetbal International momenteel nog in gesprek over de voorwaarden van een nieuwe samenwerking. Vooral de duur van het eventuele contract moet nog worden besproken.

Voor Sinkgraven zou een nieuwe verbintenis in Sittard betekenen dat hij na een moeilijke periode de kans krijgt om opnieuw belangrijk te worden voor Fortuna. De verdediger heeft eerder al laten weten graag bij de club te willen blijven.