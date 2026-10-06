Lukkien dolblij met Groningen-aanwinst: 'Maar je moet er geen 2 of 3 van hebben'

Dick Lukkien is in zijn nopjes dat de selectie van FC Groningen is komen versterken. Het kind van de club keerde half september na dik negen jaar in het buitenland terug in de Euroborg. Lukkien prijst vooral de 'senioriteit' die de verddiger toevoegt aan zijn selectie, maar legt óók uit waarom één 'tyupe-Hateboer' meer dan genoeg is.

Hateboer vertrok afgelopen zomer bij het Franse Stade Rennais en was sindsdien transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Uiteindelijk besloot de 13-voudig Oranje-international in te gaan op de lokroep uit Groningen, nadat Lukkien hem de afgelopen jaren al meermaals had gepolst voor een terugkeer. In de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, thuis tegen PEC Zwolle (3-0 winst), maakte Hateboer als invaller in de laatste 25 minuten zijn officiële rentree in het groen en wit.

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In de podcast De Koffiecorner van RTV Noord legt Lukkien uit wat Hateboer toevoegt aan zijn selectie. De speler onthulde zelf vorige week al in dezelfde podcast dat Lukkien blij was met de 'senioriteit' die hij met zijn ervaring in Italië (Atalanta) en Frankrijk (Rennes, Lyon) met zich meebracht. "Met senioriteit bedoel ik denk ik ook gewoon geluid en coachend vermogen. Dat hebben we wel, maar met Hans voeg je daar ook echt iets aan toe. Dat zie ik afgelopen vrijdag ook, hij is me iedereen bezig op het veld. Daar houd ik wel van."

'Hij heeft het hart op de goede plek, maar soms mag hij wel wat langer nadenken'

"Je moet er geen twee of drie van hebben", vervolgt Lukkien. "Dan wordt het wel heel druk. Maar één iemand die gewoon echt dingen regelt, dat is wel belangrijk", aldus de trainer. Lukkien, die Hateboer nog kent uit zijn eerdere eer periode als jeugd- en assistent-trainer bij FC Groningen, krijgt vervolgens de vraag of Hateboer 'altijd al zo was'. "Ja, ik denk dat hij geboren is met de mond open", reageert de trainer met een kwinkslag. "Hij heeft echt het hart op de goede plek, maar soms mag hij wel even wat langer nadenken, wat mij betreft. Hij floept ook echt álles eruit. Dat zie je gewoon ook terug in trainingen, als iemand een fout maakt wat hem niet bevalt dan zit hij er bovenop. Dat werkt af en toe confronterend, maar ik denk wel dat dat iedereen scherp en wakker houdt", aldus Lukkien.