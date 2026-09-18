behoort dit seizoen tot de beste meevoetballende doelmannen van de Eredivisie. De keeper van FC Groningen is bij meer gecreëerde kansen betrokken dan iedere andere doelman en verstuurt bovendien de meeste passes tussen de linies. Daarmee blijft hij zelfs keepers als Marc ter Stegen (Ajax), Matej Kovar (PSV) en Ronald Koeman junior (Telstar) voor. Vaessen denkt dat die kwaliteiten hem op termijn een volgende transfer kunnen opleveren.

“Ja, dat is mooi”, reageert Vaessen in gesprek met ESPN met een glimlach op zijn voorsprong op Ter Stegen en Kovar. “Dat zijn mooie statistieken.” Bij FC Groningen krijgt Vaessen alle vrijheid om die rol in te vullen. “Ik denk dat ik een hele belangrijke factor ben in het opbouwgedeelte van ons team en dat komt ook door het vertrouwen van de trainer”, vertelt hij.

Vaessen neemt bewust risico in de opbouw

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Vaessen zoekt vanaf de achterlijn geregeld naar de meest ambitieuze oplossing. “Ik denk eigenlijk niet altijd heel veel na. Ik heb veel vertrouwen en durf dit soort ballen gewoon de te spelen”, legt hij uit. Zijn eerste blik gaat daarbij vaak vooruit, voorbij de veilige afspeelmogelijkheid vlak voor hem.

“Kijk, ik heb weleens zo'n steile bal tussen de linies doorgespeeld waarbij andere keepers denken: nou, dit is het risico”, vervolgt Vaessen. “Maar ik probeer het gewoon. Dat is denk ik ook wel een beetje de ervaring van de laatste jaren. Ik ben inmiddels ook 31 jaar en dat helpt met het inschatten van situaties.”

Trainer Dick Lukkien stimuleert die speelwijze nadrukkelijk. “Etienne is echt de elfde veldspeler en dat heeft ons al heel veel gebracht”, zegt hij. “Ik vind hem een fenomenaal goede meevoetballer.”

Vaessen spreekt transferambities uit

Die kwaliteiten moeten Vaessen uiteindelijk naar een hoger niveau brengen. Afgelopen zomer is hij in beeld bij Feyenoord en zelf sluit hij een nieuwe stap na dit seizoen allerminst uit.

“Ik hoop die ontwikkeling dit seizoen door te zetten en dan zou ik komende zomer een mooie stap naar een topclub leuk vinden. Al ambieer ik ook een mooie stap naar het buitenland. Ik moet gewoon deze lijn doortrekken en dan kunnen er, als ervaren keeper, nog mooie dingen op mijn pad komen.”

Vaessen denkt dat zijn profiel bij meerdere clubs kan passen. “Ik denk dat ik voor vele clubs een interessant profiel heb, voor binnen- en buitenland. Vooral vanwege mijn voetballende kwaliteiten. Uiteindelijk gaat het als keeper natuurlijk ook om je keeperskwaliteiten, maar ik denk dat ik daar ook meer dan voldoende in ben.”