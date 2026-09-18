René van der Gijp weet het zeker: 'Pas over 100 jaar is dat een voetballand'

René van der Gijp heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp gereageerd op de spreekkoren rond de overleden Diogo Jota tijdens Al Taawoun - Al-Hilal. Volgens de analist onderstreept het incident dat de voetbalcultuur in Saudi-Arabië, ondanks de grote investeringen in de competitie, nog volop in ontwikkeling is.

“Je kan nog veertig jaar je geld in Saudi-Arabië steken en dat wordt ooit wel een voetballand, maar daar gaan nog honderd jaar overheen, hè”, zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Als je daarnaar zit te kijken, zit er of niemand in het stadion, of een paar mensen die raar doen. Die gaan dan ‘Messi’ of ‘Jota’ roepen. Die mensen zijn daar niet gewend om voor het voetbal te gaan.”

Van Egmond geschokt door Jota-spreekkoren

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Michel van Egmond reageert eveneens met afschuw op het incident. “Dat vond ik wel heel pijnlijk”, zegt hij. “Het is een kwestie van beschaving dat je dat niet doet.”

De uitspraken volgen op het competitieduel tussen Al Taawoun en Al-Hilal. Vanuit het thuisvak werd de naam van Jota gescandeerd richting Neves, die een goede vriend was van de overleden Portugees. Neves reageerde met sarcastisch applaus.

De Saoedische voetbalbond heeft inmiddels ingegrepen. Al Taawoun moet twee thuiswedstrijden zonder publiek spelen en heeft daarnaast een boete van 23.000 euro gekregen. Ook Cristiano Ronaldo veroordeelde de provocaties en stelde dat supporters die zich op deze manier gedragen nooit meer een stadion zouden mogen betreden.