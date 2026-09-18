Ajax haalt 'speler met een krasje': 'Als hij over de schreef gaat, stuur je hem weg'

Chris Woerts is zeer te spreken over de transferzomer van Ajax. De sportmarketeer ziet een duidelijke koerswijziging onder technisch directeur Jordi Cruijff: minder nadruk op jong talent en juist meer spelers die direct iets moeten toevoegen. Volgens Woerts heeft Ajax daarmee de beste zaken gedaan van de Nederlandse topclubs.

“Ajax heeft wel de grootste slag geslagen, denk ik. Ze hebben met name gefocust op wat oudere spelers, op spelers die er al toe doen in de voetballerij. Julian Brandt is daar natuurlijk het mooiste voorbeeld van. Ik denk dat zij maar één doel hebben dit jaar: kampioen worden. En daar is al het geld heen gegaan”, zegt Woerts in een uitgebreid interview met FCUpdate.

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Brandt kwam transfervrij naar Amsterdam en tekende tot medio 2029. Ook spelers als Marc-André ter Stegen, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo werden aan de selectie toegevoegd. Laatstgenoemde kostte net geen twintig miljoen euro. Woensdag kwam daar de transfervrije Yves Bissouma bij, die tot medio 2027 tekende. "Die heeft een krasje met incidenten uit het verleden, maar normaal zijn dat allemaal dingen die contractueel geregeld zijn. En als hij over de schreef gaat, stuur je hem gelijk weer weg. Dus ik denk dat het wel meevalt."

Woerts ziet duidelijke hand van Jordi Cruijff

Cruijff trad op 1 februari aan als technisch directeur en ligt tot medio 2028 vast. Volgens Woerts is de gedachte achter zijn transferbeleid duidelijk. “Jordi Cruijff heeft met name gedacht: nooit meer vierde worden, of vijfde worden, of zesde worden, of zevende. Of niet bij de top drie eindigen. Daar is heel zijn beleid op toegespitst. Het is ervaring halen, geen talenten halen, maar gewoon ervaring en hopen dat deze strategie succesvol is. Het is wel een gok, want je moet afwachten hoe het uitpakt."

Daar staat tegenover dat Ajax deze zomer ook fors incasseerde. Mika Godts vertrok voor een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain, terwijl Newcastle United maximaal ongeveer 27 miljoen euro betaalt voor Sean Steur.

Leonardo maakt zijn transfersom voorlopig nog niet waard, maar Woerts vindt het te makkelijk om de spits af te schrijven. “Gun hem wat tijd, wij willen gelijk morgen succes. Dat gaat niet gebeuren, geef hem tijd om te rijpen. Brazilianen hebben vaak minstens een jaar nodig, dat zag je ook met Igor Paixão bij Feyenoord.”