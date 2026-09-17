Justin Kluivert verkeert in bloedvorm en dwingt Xavi tot keuzes

heeft zich op het perfecte moment laten zien. De aanvaller van Bournemouth was donderdagavond opnieuw trefzeker in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad. Een paar dagen eerder had hij ook al gescoord tegen Brentford in de Premier League. Met twee doelpunten in korte tijd komt de Nederlander nadrukkelijk in beeld met het oog op de eerste Oranje-selectie van bondscoach Xavi Hernández.

Kluivert maakte donderdagavond in San Sebastián de openingstreffer voor Bournemouth. Het was een historisch doelpunt: Kluivert verzorgde de allereerste treffer ooit van Bournemouth in Europees verband. De bezoekers wonnen uiteindelijk met 1-2 van Real Sociedad, waarmee de Engelse club zijn Europese debuut direct opluisterde met een overwinning. De treffer van Kluivert volgt slechts enkele dagen na zijn doelpunt tegen Brentford. In dat duel maakte hij de 1-1 voor Bournemouth,

Xavi maakt vrijdag eerste keuzes voor Oranje

Artikel gaat verder onder video

Voor Kluivert komt zijn goede vorm op een interessant moment. Vrijdag maakt Xavi Hernández zijn eerste definitieve selectie als bondscoach van het Nederlands elftal bekend. De Spanjaard is sinds augustus de opvolger van Ronald Koeman en begint zijn periode bij Oranje met Nations League-wedstrijden tegen Duitsland, Griekenland en Servië (twee keer).

Kluivert heeft inmiddels veertien interlands achter zijn naam staan en maakte eerder al deel uit van de Oranje-selectie. Of zijn huidige vorm genoeg is voor een uitnodiging, wordt vrijdag duidelijk.