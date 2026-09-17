Gesprek met Nigel de Jong wakkert vuurtje aan: WK 2022-klant wil terug in Oranje

vervolgt zijn carrière bij FC Cincinnati, zo weet Voetbal International. De 27-jarige linksback heeft donderdag een akkoord bereikt met de club uit de Major League Soccer en tekent tot medio 2027, met een optie voor nog een seizoen. Achter zijn keuze voor de Verenigde Staten schuilt een duidelijke ambitie: Malacia wil zich opnieuw in beeld spelen bij het Nederlands elftal.

De Rotterdammer droomt na enkele moeizame jaren van een rentree in Oranje. Die gedachte kreeg onlangs extra kracht door een gesprek met KNVB-directeur Nigel de Jong. Dat onderhoud heeft volgens Voetbal International opnieuw een vuurtje aangewakkerd bij Malacia, die in Cincinnati vooral wil aantonen dat zijn lichaam weer langdurig bestand is tegen het spelen van veel wedstrijden achter elkaar.

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Daarvoor krijgt hij nu de ruimte in de MLS. Malacia wees eerder opties uit de onderste regionen van La Liga, Brazilië en het Midden-Oosten af en kiest voor FC Cincinnati, waar hij de volgende fase van zijn loopbaan wil vormgeven.

Malacia wil via FC Cincinnati terug naar Oranje

Een terugkeer in het Nederlands elftal zou voor Malacia het einde betekenen van een lange afwezigheid. Hij speelde op 14 juni 2023 in De Kuip tegen Kroatië zijn voorlopig laatste interland. Oranje verloor die wedstrijd in de Nations League met 2-4. Het was zijn negende optreden voor het Nederlands elftal.

Onder Louis van Gaal leek Malacia aanvankelijk voor langere tijd een rol te kunnen spelen bij Oranje. De toenmalige bondscoach noemde hem liefkozend zijn ‘pitbull’ en nam de linksback mee naar het WK in Qatar. Tijdens dat toernooi kwam Malacia echter niet in actie.

Een zware knieblessure zette zijn ontwikkeling vervolgens fors terug. Na een langdurige revalidatie kwam een transfer naar Benfica niet van de grond, waarna PSV hem in februari 2025 huurde van Manchester United. Malacia speelde twaalf wedstrijden voor de Eindhovenaren, maar PSV besloot de koopoptie van tien miljoen euro niet te lichten.

Ook daarna bleef perspectief bij Manchester United beperkt. Een verhuur aan het Spaanse Elche ketste op het laatste moment af en afgelopen seizoen bleef zijn bijdrage beperkt tot drie korte invalbeurten: twee minuten tegen Newcastle United in december, vijf minuten tegen dezelfde tegenstander in april en acht minuten op bezoek bij Brighton op de laatste speeldag.

Nieuwe start na moeilijke jaren bij Manchester United

Malacia kwam in de zomer van 2022 voor vijftien miljoen euro van Feyenoord naar Manchester United. Olympique Lyon, waar Peter Bosz destijds trainer was, leek aanvankelijk zijn bestemming te worden, maar de Engelse club troefde de Fransen op het laatste moment af.

Zijn begin onder Erik ten Hag was veelbelovend. In zijn eerste seizoen kwam Malacia tot 39 wedstrijden in alle competities, waarvan 22 in de Premier League. Blessureleed zorgde er daarna voor dat hij nog maar sporadisch in actie kwam. Uiteindelijk bleef zijn teller bij Manchester United steken op vijftig officiële wedstrijden.

Afgelopen zomer liep zijn contract af en werd Malacia transfervrij. FC Cincinnati bood hem vervolgens de mogelijkheid om mee te trainen, waarna beide partijen tot een definitief akkoord kwamen.