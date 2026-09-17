Klaas-Jan Huntelaar doet aangrijpende onthulling over Ajax: ‘Toen zei mijn lichaam: stop’

Klaas-Jan Huntelaar ging tijdens zijn periode in de technische organisatie van Ajax over zijn grenzen. De voormalig spits kreeg in korte tijd steeds meer verantwoordelijkheden en viel eind 2023 uit met een burn-out. “Mijn emmer liep over. Dat merkte mijn omgeving ook en ik viel uit”, vertelt hij aan het tijdschrift ELF Voetbal.

Huntelaar trad in 2022 toe tot het technische hart van Ajax. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij directeur voetbalzaken Marc Overmars als rechterhand zou ondersteunen, maar diens vertrek veranderde de situatie al snel. Huntelaar kreeg een grotere rol en merkte achteraf dat die ontwikkeling te snel gaat. “Het leek mij een mooie uitdaging en ik ging vol goede moed van start, maar het werk slokte mij uiteindelijk op”, vertelt hij.

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Vooral tijdens transferperiodes loopt de druk op. Huntelaars telefoon staat vrijwel voortdurend aan en vanwege verschillende tijdzones kan hij ook 's nachts worden gebeld. Stoppen of gas terugnemen zit aanvankelijk niet in zijn aard. “Ik ben een type van niet zeuren, doorgaan, maar ik ging over mijn grenzen. Ik was alleen nog met werk bezig”, zegt Huntelaar. Tegelijkertijd voelt hij de verantwoordelijkheid om Ajax te helpen. “Het was een heel onrustige tijd bij Ajax en dan wil je de club helpen waar je kunt.”

Huntelaar krijgt steeds meer op zijn bord bij Ajax

Ook privé begint de belasting zijn tol te eisen. “Maar het hele traject verliep te snel, te rigoureus voor mij, ook in combinatie met het gezinsleven”, legt Huntelaar uit.

Zijn takenpakket blijft ondertussen groeien. Nadat ook Edwin van der Sar vertrekt, belanden werkzaamheden bij Huntelaar die eerder door de algemeen directeur werden uitgevoerd.

“Bij Ajax kreeg ik steeds meer op mijn bordje. Ik stond op een gegeven moment zelfs met een microfoon op de middenstip van de ArenA te speechen voor spelers die vertrokken”, herinnert hij zich. “Dat deed Edwin van der Sar eerder, maar hij was ook al vertrokken. Mijn emmer liep over. Dat merkte mijn omgeving ook en ik viel uit.”

Daarna wordt duidelijk dat Huntelaar een burn-out heeft. “Dan zegt je lichaam 'stop', ben je opgebrand. Dan laadt de accu niet snel weer op.”

Eind 2023 legt hij zijn werkzaamheden bij Ajax neer. Inmiddels probeert Huntelaar bewust te ontdekken waar hij energie van krijgt. Tijdens het WK van 2026 was hij onder meer als analist te zien bij de NOS en reisde hij op uitnodiging van de KNVB met Tim Krul naar Nederland - Japan. “Ik bekijk rustig wat ik leuk vind om te doen en merk wel wat bij mij past”, vertelt Huntelaar. “Ik kijk wat mij positieve energie geeft en rust op tijd uit.”