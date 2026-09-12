Xavi heeft wat te kiezen: twee Nederlanders laten zich gelden in Premier League

en hebben zich zaterdagmiddag laten gelden in de Premier League. De twee Nederlanders stuurden daarmee direct een signaal naar de nieuwe bondscoach Xavi Hernández.

Kluivert maakte vanmiddag zijn eerste doelpunt sinds 30 december 2025. De aanvallende middenvelder maakte vlak voor rust de gelijkmaker voor Bournemouth in de thuiswedstrijd tegen Brentford. Kluivert kwam daarbij enigszins gelukkig vrij in het strafschopgebied, maar maakte vervolgens op fraaie wijze af. Half vallend wist de Nederlander de bal knap met zijn linkerbeen binnen te schieten.

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Het duel eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. De oud-Ajacied liep begin januari een zware knieblessure op, waardoor hij vier maanden aan de kant stond. Kluivert herstelde op tijd voor het WK, maar miste een belangrijke penalty in de verloren strafschoppenserie tegen Marokko.

Flemming laat zich gelden op belangrijk moment

Zian Flemming maakte zaterdagmiddag in de absolute slotfase het winnende doelpunt voor Ipswich Town op bezoek bij Conference League-winnaar Crystal Palace. Onze landgenoot begon op de bank en zag zijn concurrent Emersonn belangrijk zijn met een doelpunt en een assist. De Braziliaan viel echter na ruim een uur geblesseerd uit, waardoor Flemming de kans kreeg die hij met beide handen aangreep.

De Nederlander was er als de kippen bij toen een kopbal van Leif Davies via de lat terug het veld in kwam. Flemming reageerde alert en maakte de rebound vervolgens knap af door de bal beheerst binnen te schieten. De oud-speler van Fortuna Sittard kwam deze zomer voor ruim twintig miljoen euro over van het gedegradeerde Burnley en gaat bij zijn nieuwe club door met het maken van doelpunten.

Met Kluivert en Flemming heeft Xavi er in ieder geval twee Nederlanders bij die op de radar kunnen komen voor zijn eerste selectie. De nieuwe bondscoach maakt komende vrijdag zijn definitieve selectie bekend. Oranje begint de nieuwe Nations League-campagne op 24 september met een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Daarna wachten Servië, Griekenland en opnieuw Servië.