FC Twente vergroot zorgen van ADO Den Haag; boze reacties stromen binnen

FC Twente heeft ADO Den Haag zaterdag in de tweede helft op de knieën gekregen. Nadat de ploeg van John van den Brom voor rust meerdere kansen onbenut liet, brak vanaf de strafschopstip de ban. Robin Pröpper kopte de thuisploeg vervolgens naar 2-0, waardoor ADO in de slotfase voor een onmogelijke opdracht kwam te staan. Twente staat nu met dertien punten op de derde plek; ADO heeft pas één punt en neemt de laatste plaats in.

FC Twente uit de startblokken in de 2000ste wedstrijd van de club in de Eredivisie. Al na drie minuten ontsnapte ADO aan een vroege achterstand toen Sondre Ørjasæter naar binnen trok en de paal raakte. Niet veel later bereikte Marko Pjaca na enkele scharen de achterlijn, maar zijn voorzet vond geen ploeggenoot.

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De druk van de thuisploeg hield aan. Weghorst dacht na tien minuten raak te koppen, maar doelman Kilian Nikiema voorkwam met een uitstekende redding de openingstreffer. Ook Younes Taha stuitte op de Haagse keeper, terwijl Daouda Weidmann een volgende mogelijkheid over het doel joeg.

ADO kwam niet veel later voor het eerst serieus van onder de druk vandaan. Juho Kilo haalde van afstand uit en dwong Lars Unnerstall tot een redding met de vingertoppen. Daarna kreeg de ploeg van Robin Peter iets meer lucht, hoewel FC Twente gevaarlijk bleef.

De bezoekers kregen zelfs kansen om tegen de verhouding in toe te slaan. Jalen Hawkins ontsnapte aan de Twentse defensie na een doorkopbal van Yannick Eduardo, maar schoot ruim naast. Kort voor rust kwam ook de poging van Thomas Rottier dicht bij een doelpunt. Unnerstall tikte diens schot richting de verre hoek tot corner, waardoor beide ploegen met 0-0 gingen rusten.

Ook na de onderbreking zocht FC Twente direct de aanval. Een sliding van Robin Mulder voorkwam dat Taha een voorzet kon binnentikken, maar de thuisploeg hoefde uiteindelijk niet lang meer op de verdiende voorsprong te wachten.

Na een uur liet Othniël Raterink zijn been staan en ging Weidmann naar de grond. De scheidsrechter wees direct naar de stip en de VAR zag geen reden om in te grijpen. Op sociale media klinkt daar veel onvrede over: kijkers laten massaal weten de strafschop onterecht te vinden. Weghorst, die woensdag tegen Telstar nog een strafschop had gemist, schoot ditmaal strak in de hoek. Nikiema koos de goede kant, maar kon de 1-0 niet voorkomen.

ADO probeerde daarna nadrukkelijker de aanval te zoeken. Kilo dwong Unnerstall opnieuw tot een redding en invaller Filip Thorvaldsen schoot aan de andere kant net naast. Een kwartier voor tijd deelde FC Twente vervolgens een nieuwe dreun uit: Pröpper kopte de 2-0 binnen. In de slotfase waren onder meer Thomas van den Belt en Jordy Bawuah nog dicht bij een derde doelpunt, maar dat kwam er niet.