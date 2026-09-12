Wout Weghorst geeft 'een van zijn beste interviews ooit' na zege FC Twente

Hugo Borst heeft zaterdagavond met veel waardering gekeken naar . De spits opende de score voor FC Twente tegen ADO Den Haag (2-0) en gaf na afloop een emotioneel interview. Weghorst vocht na zijn benutte strafschop tegen ADO Den Haag zichtbaar tegen de tranen.

Borst stak na afloop in De Eretribune zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Ik vind dit een van zijn beste interviews ooit. Hartstikke leuk. Hij komt ontzettend leuk en sympathiek over”, aldus Borst.

Weghorst zichtbaar geraakt na eerste goal in De Grolsch Veste

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Weghorst kwam tot scoren uit een strafschop. Na de treffer waren de emoties bij de spits duidelijk zichtbaar. Voor de camera van ESPN probeerde hij onder woorden te brengen wat zijn eerste doelpunt in eigen stadion voor hem betekende. “Heel blij. Het was een mooi moment”, begint Weghorst. "Ik ben gewoon blij. Gewoon supermooi. Soms zijn woorden niet nodig, denk ik. Dan spreken de beelden en dat wat je ziet voor zich.”

Weghorst had een dag eerder tijdens het voetballen met zijn kinderen in de slaapkamer al een voorgevoel dat hij een penalty zou gaan nemen. “Ik voetbal steeds vaker met mijn jongste kind. Uiteindelijk zei ik tegen de andere kids die er ook bij waren: 'Ik denk dat er morgen weer een penalty komt. Wat gaat papa dan doen?' Toen gingen we even trainen welke kant hij op moest”, zegt hij.

Zijn gemiste strafschop tegen Telstar had in aanloop naar het duel met ADO voor de nodige aandacht gezorgd. Toch twijfelde Weghorst niet toen FC Twente opnieuw een penalty kreeg. “Ik durf het bijna niet meer te zeggen, want dan krijgen we dat weer, maar ik had zo'n gevoel. En toen kwam hij inderdaad ook.”

Weghorst schoot raak en bezorgde FC Twente daarmee de bevrijdende openingstreffer. Zelf wilde hij de aandacht na afloop echter niet volledig naar zich toe trekken. “Het moet ook niet te veel over mij gaan. Ik ben vooral superblij, want uiteindelijk is het een heel belangrijk moment."

Na de 1-0 van Weghorst zorgde Robin Pröpper voor de tweede treffer van de avond. FC Twente won uiteindelijk met 2-0 van ADO Den Haag en klom door die zege in ieder geval tijdelijk naar de derde plaats in de Eredivisie.