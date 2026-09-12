De streekderby tussen IJsselmeervogels en GVVV is zaterdagmiddag volledig uit de hand gelopen. Quiermo Dumay kreeg na de eerste helft bij de spelerstunnel een klap in zijn gezicht en liep daarbij flink letsel op. IJsselmeervogels weigerde vervolgens verder te spelen, terwijl de politie op en rond De Westmaat moest ingrijpen om de orde te herstellen.

Op het moment van staken stond GVVV met 0-2 voor. De onrust ontstond direct nadat beide ploegen na het rustsignaal richting de kleedkamers gingen. In de catacomben ontstond plotseling tumult en spelers van beide teams stroomden naar binnen.

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Dumay kwam zwaar gehavend uit het incident. De verdediger hield er drie naar achter geschoven tanden en een met bloed besmeurd tenue aan over. Volgens de politie heeft hij meerdere tanden afgebroken of verloren. Later op de middag ging Dumay naar het Meander Medisch Centrum, waar een kaakchirurg werd ingeschakeld.

Voor de verdediger was het sowieso al een beladen middag. Dumay verruilde GVVV afgelopen zomer voor IJsselmeervogels en stond daardoor tegenover zijn voormalige club.

Politie moet supporters uit elkaar houden

Volgens de politie was het al vóór het incident in de spelerstunnel onrustig op het sportpark. Rond het veld ontstonden meerdere vechtpartijtjes tussen supporters. De situatie escaleerde vervolgens in de spelerstunnel, waar Dumay volgens de politie door een omstander werd geslagen.

Na overleg met de scheidsrechter besloot IJsselmeervogels niet meer aan de tweede helft te beginnen. Trainer Willem Leushuis sprak zich duidelijk uit over de gebeurtenissen. “Dit was voetbal onwaardig”, aldus de oefenmeester volgens het Algemeen Dagblad.

Volgens Leushuis was doorspelen onder de ontstane omstandigheden geen optie. “Als we door waren gegaan, dan was het een grote chaos geworden”, verklaarde hij.

Ook nadat definitief duidelijk was dat het duel niet zou worden hervat, bleef het onrustig. Supporters van beide clubs dreigden opnieuw met elkaar slaags te raken, al kwam het niet tot grote vechtpartijen. De politie moest groepen supporters uit elkaar houden en bleef toezicht houden buiten het stadion. Binnen De Westmaat lag de verantwoordelijkheid voor de orde volgens de politie bij de club.

Bussen GVVV onder politiebegeleiding vertrokken

Om nieuwe confrontaties te voorkomen werden zowel de spelersbus als de supportersbus van GVVV onder begeleiding van de politie zo snel mogelijk uit Bunschoten-Spakenburg geleid. Vanaf de kant van IJsselmeervogels klonk daarbij richting de bezoekers: “Schaam je kapot."

Ook op de parkeerplaats was er na afloop nog onrust rond supporters van GVVV. De bus met de Veenendalers vertrok vervolgens snel van De Westmaat.

Dumay vertrok later op zaterdagmiddag in een politiewagen om aangifte te doen. De politie begon op het sportpark onderzoek naar de precieze toedracht en de identiteit van degene die de klap heeft uitgedeeld. Er waren op dat moment geen aanhoudingen verricht.

De KNVB zal zich nog buigen over de verdere afhandeling van de gestaakte wedstrijd en de mogelijke gevolgen van het incident voor het competitieverloop.

'Geslagen door Jhon van Beukering'

Secretaris Gerrit Kok van IJsselmeervogels komt in een statement met toelichting. "Ik heb geïnformeerd wat precies de aanleiding was. Wat ik begrepen heb, is dat een assistent-trainer van GVVV een speler van ons heeft neergeslagen. Die speler lag een tijdje op de grond, met bloed. Dit is wat mij verteld is. Daarna is het gigantisch geëscaleerd. Als dit gebeurt en er ligt een speler bloedend op de grond van de catacomben, leidt dat tot heel veel gedoe."

Vanuit IJsselmeervogels werd het alarmnummer gebeld. "Omdat onze speler dusdanig mishandeld was. Zowel voor onze speler als degene die zo heeft uitgehaald. Wat de aanleiding van deze klap was, weet ik niet, maar dat er een speler bloedend op de grond lag met de tanden uit zijn mond, dat is gebeurd."

Trainer Willem Leushuis van IJsselmeervogels sprak na afloop met de gewonde speler. De speler wees Jhon van Beukering, assistent-trainer van GVVV, aan als degene die de klap uitdeelde. "Hij zegt dat Jhon van Beukering de klap gaf. Hij heeft als een straatvechter uitgehaald", aldus Leushuis bij RTV Utrecht. "Het is logisch dat mijn spelers niet verder wilden. Het was heel angstaanjagend."

GVVV laat in een statement weten 'de gang van zaken zeer te betreuren'. "Het bestuur van GVVV neemt afstand van hetgeen is gebeurd en keurt dit ten zeerste af. Het bestuur zal passende maatregelen nemen zodra meer details over de ontstane situatie bekend zijn."