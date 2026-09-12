Fresia Cousiño Arias verbaast John van den Brom: 'Revanche? Nee'

John van den Brom is achteraf blij dat hij in de zomer van 2025 niet is teruggekeerd bij ADO Den Haag. Dat zegt de trainer van FC Twente lachend tegen ESPN, vlak voordat hij het met zijn huidige elftal opneemt tegen de residentieclub.

De inmiddels 59-jarige Van den Brom maakte in het seizoen 2010/11 indruk als trainer van ADO. Hij leidde de club naar een knappe zevende plaats in de Eredivisie, waarna in de finale van de play-offs om Europees voetbal in een spectaculair tweeluik werd afgerekend met FC Groningen. Het Europese avontuur maakte Van den Brom echter niet meer mee, hij vertrok in de daaropvolgende zomer namelijk naar zijn oude liefde Vitesse.

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Een jaar geleden leek Van den Brom voor een terugkeer bij ADO te staan. Na het vertrek van Darije Kalezic leek alles in kannen en kruiken, maar uiteindelijk ging er na een interne machtsstrijd een streep door zijn komst. Van den Brom bleef derhalve clubloos, maar vond korte tijd later alsnog een nieuwe uitdaging. FC Twente, dat al na vier speelronden afscheid had genomen van Joseph Oosting, stelde de trainer aan als diens opvolger. Met Twente eindigde Van den Brom knap als vierde in de Eredivisie.

ADO kwam uiteindelijk uit bij Robin Peter, die de club vervolgens naar promotie leidde. Zaterdagmiddag staat Van den Brom met zijn Twente in Enschede tegenover zijn vroegere werkgever. Voor de wedstrijd staat de trainer ESPN-verslaggever Fresia Cousiño Arias te woord. Die vraagt Van den Brom op de man af of er 'revanchegevoelens' bij hem leven. "Revanche? Nee", zegt de trainer verbaasd. "Jij was met ze in gesprek, toch?, vraagt Cousiño Arias door. Dan valt het kwartje: "Ja, ik ben blij dat dat niet doorgegaan is, want anders had ik hier niet gestaan", lacht Van den Brom. "Nee, ik gun ADO het beste. Ik heb er een heel mooi jaar gehad en het blijft een mooie club. Maar ook niet meer dan dat", besluit de trainer.