ADO Den Haag zet definitief streep door komst Van den Brom

John van den Brom keert definitief niet terug als trainer van ADO Den Haag, meldt De Telegraaf. Technisch directeur Joris Mathijsen wilde de 58-jarige oefenmeester dolgraag terughalen naar de Hofstad, maar de Amerikaanse grootaandeelhouder heeft daar een stokje voor gestoken.

ADO Den Haag liep afgelopen seizoen in de play-offs opnieuw promotie naar de Eredivisie mis. De club uit de Hofstad werd in het tweeluik met Telstar, dat later wist te promoveren naar de Eredivisie, al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ondanks de grote teleurstelling wilde ADO verder met Kalezic, maar hij besloot een ander plan te trekken en nam afscheid.

Bij Mathijsen was Van den Brom de absolute topkandidaat om Kalezic op te volgen. De ervaren oefenmeester zit zonder club na zijn abrupte vertrek bij Vitesse. Niets leek dan ook een overstap oefenmeester naar Den Haag in de weg te staan, aangezien hij zelf ook 'zeer enthousiast' was na een goed gesprek. Clubeigenaar Bolt zette echter een streep door de voorgenomen aanstelling van Van den Brom en opteert voor een buitenlandse trainer.

"Er was nog even de hoop op een lijmpoging, maar inmiddels is de hereniging definitief van de baan", schrijft Jeroen Kapteijns in De Telegraaf. "ADO heeft de aandacht verlegd naar andere trainers. De tijd dringt, want de seizoensvoorbereiding is al enige weken bezig", klinkt het.

Van den Brom was in het seizoen 2010-2011 ook de trainer van ADO Den Haag en dat was een groot succes. De trainer leidde de Hagenezen naar een knappe zevende plaats in de Eredivisie en wist vervolgens de play-offs om Europee voetbal te winnen. Daarmee plaatste ADO zich voor het eerst in 23 seizoenen voor Europees voetbal.

