Chaos compleet bij ADO: komst Van den Brom op losse schroeven

ADO Den Haag kent geen al te prettige aanloop naar het nieuwe seizoen. De Hagenezen namen na afloop van het seizoen afscheid van Darije Kalezic en leken John van den Brom te kunnen presenteren als opvolger, maar dat staat momenteel op losse schroeven. Volgens Voetbal International is er binnen de club een machtsstrijd gaande, waarbij de Amerikaanse grootaandeelhouder voor de komst van Van den Brom is gaan liggen.

ADO Den Haag liep afgelopen seizoen in de play-offs opnieuw promotie naar de Eredivisie mis. De club uit de Hofstad werd in het tweeluik met Telstar, dat later wist te promoveren naar de Eredivisie, al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ondanks de grote teleurstelling wilde ADO verder met Kalezic, maar hij besloot een ander plan te trekken en nam afscheid.

Bij technisch directeur Joris Mathijsen was Van den Brom de absolute topkandidaat om Kalezic op te volgen. De ervaren oefenmeester zit zonder club na zijn abrupte vertrek bij Vitesse. Niets leek dan ook een overstap Van den Brom naar Den Haag in de weg te staan. Volgens VI was het 'een kwestie van tijd'.

Bolt, de Amerikaanse grootaandeelhouder, steekt echter een stokje voor de komst van Van den Brom. "Het bedrijf wil liever iemand uit eigen netwerk voor de groep. Dat stuit tegen het zere been van Mathijsen, die lijnrecht tegenover de investeerder staat", klinkt het in VI, dat rept over een 'totale chaos' bij ADO. "Volgens ingewijden is binnen de club een machtsstrijd gaande."

Start voorbereiding ADO op losse schroeven

Zelf de start van de voorbereiding staat door het huidige conflict op losse schroeven. De club zou maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen, maar dit is uitgesteld naar woensdag. "De situatie bij ADO Den Haag lijkt intern stevig te escaleren", valt er te lezen. Mathijsen en Bolt botsten al vaker met elkaar, zo ook over het aanblijven van een aantal sterkhouders. De technisch directeur wilde door met een aantal spelers die beschikten over een aflopend contract, maar de aandeelhouder hield Mathijsen tegen.

Bonis vertrekt bij ADO

Terwijl alle chaos plaatsvindt in Den Haag wordt er op korte termijn een uitgaande transfer verwacht. De 25-jarige Lee Bonis lijkt niet meer terug te keren bij ADO en is op weg naar een nog nader bekend te maken Engelse club. VI schrijft dat de Noord-Ierse spits al in Engeland is om de transfer af te ronden.

