ADO-fans verstieren play-offduel: wedstrijd in korte tijd tweemaal gestaakt

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Telstar is zaterdagavond in de 86ste minuut gestaakt door scheidsrechter Marc Nagtegaal. Fans van de thuisploeg gooiden diverse dingen op het speelveld in het Bingoal Stadion, waaronder vuurwerk.

ADO hoopte dit jaar terug te keren in de Eredivisie, maar moest daarvoor wel bergen werk verzetten. De heenwedstrijd tegen Telstar ging met 2-0 verloren, waardoor de ploeg van Darije Kalezic een monsterklus stond te wachten. Na 72 minuten werd die opgave nog wat moeilijker toen Youssef El Kachati de bezoekers uit IJmuiden op 0-1 schoot.

Na een minuut of 85 leek het verzet wel gebroken bij ADO en hadden ook de supporters er schoon genoeg van. Er werd onder meer vuurwerk op het veld gegooid door de aanhang van de Hagenezen. Een groot deel van de supporters had met de staking wel weer genoeg te zien en besloot het stadion te verlaten.

ADO - Telstar voor tweede maal gestaakt

Nog geen twee minuten na de hervatting werden er opnieuw dingen op het veld gegooid door de ADO-supporters. In eerste instantie besloot scheidsrechter Nagtegaal dit te negeren, maar nadat er opnieuw vuurwerk het veld op gegooid werd besloot de arbiter wel in te grijpen. Hoewel Telstar dolgraag verder wilde voetballen, stuurde Nagtegaal de spelers opnieuw naar binnen. "Schaam je kapot", klonk het vanuit het uitvak met de meegereisde Telstar-supporters, terwijl steeds meer ADO-fans richting de uitgang vertrokken.

