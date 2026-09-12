KNVB zorgt voor grote teleurstelling: 'Onderbuik wint van feiten en gezond verstand'

Het Supporterscollectief Nederland spreekt zijn teleurstelling uit over het besluit van de KNVB om de regels rond het staken van wedstrijden verder aan te scherpen. De voetbalbond maakte gisteren duidelijk dat duels niet meer tijdelijk worden stilgelegd als er vuurwerk of andere voorwerpen op het veld worden gegooid, maar direct definitief gestaakt zullen worden.

Het nog prille Eredivisieseizoen is al twee keer opgeschrikt door ernstige misdragingen van supporters. Eerst ging het mis bij SC Cambuur - Feyenoord, waar uitsupporters vuurwerk afstaken wat terechtkwam in een thuisvak. Daarbij vielen zeven gewonden. Het duel werd weliswaar stilgelegd, maar uiteindelijk toch op dezelfde dag uitgespeeld (en eindigde in een 2-5 zege voor de Rotterdammers).

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Dat gebeurde afgelopen weekend niet bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles. Bij een 0-3 voorsprong voor de Deventenaren werd dat duel tijdelijk stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. Kort na de hervatting, waarin Utrecht terug kwam tot 1-3, regende het plastic bekertjes en werd de wedstrijd definitief gestaakt, om dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld te worden. In de resterende 25 minuten knokte de thuisploeg zich vervolgens naar een punt (3-3), wat leidde tot veel verontwaardigde reacties.

Gisteren (vrijdag) werd duidelijk dat van tijdelijk stilleggen vanaf nu geen sprake meer zal zijn. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid is besloten duels nu meteen definitief te staken als het misgaat. "Niet meer stilgezet, niet meer verder kijken, nee: gestaakt. Iedereen naar huis", aldus minister David van Weel.

Supporterscollectief Nederland laat weten zeer teleurgesteld te zijn met het besluit. "Als supporterscollectief Nederland zijn we teleurgesteld dat de emotie en onderbuik het winnen van de feiten en het gezonde verstand. Met de nu voorgenomen aanpak zijn straks duizenden supporters de dupe van de wandaden van een enkeling. Iemand krijgt zo de macht om de dag van een vol stadion te verpesten", wordt voorzitter Frank Kriellaars geciteerd door De Telegraaf.

Hoewel Kriellaars de bovengenoemde 'incidenten' streng veroordeelt en vindt dat de verantwoordelijken gestraft dienen te worden, wijst hij erop dat de cijfers toch echt een ander beeld geven dan nu geschetst wordt. "Het is jammer dat nu een beeld ontstaat dat het onveilig is in de voetbalstadions. Jaarlijks onderzoek laat juist zien dat het aantal incidenten daalt en het veiligheidsgevoel toeneemt." Daarom wil het Supporterscollectief met de politiek en de KNVB om tafel om een andere oplossing te vinden 'die dit probleem echt aanpakt, zonder dat goedwillende voetbalsupporters opnieuw de dupe zijn'.