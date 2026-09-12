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Rio Ferdinand ziet maar één kandidaat voor de Ballon d'Or: 'Kom op, wie anders?'

12 september 2026, 13:17
Rio Ferdinand ziet maar één kandidaat voor de Ballon d'Or: 'Kom op, wie anders?'
Foto: © Imago
3 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Rio Ferdinand ziet maar één kandidaat voor het winnen van de Ballon d'Or: Harry Kane. In een video die Bayern München verspreidt via social media legt de oud-topverdediger uit waarom zijn landgenoot de grootste individuele prijs in het mondiale voetbal in zijn ogen toekomt.

De 33-jarige Kane kende zowel in het shirt van Bayern als dat van de nationale ploeg van Engeland een bijzonder productief jaar. De Engelsman staat dan ook op de shortlist van 30 kandidaten voor de Ballon d'Or, die eerder deze week bekend werd gemaakt. Kane heeft echter forse concurrentie van onder meer ploeggenoot Michael Olise en wereldkampioenen Lamine Yamal en Rodri.

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Ook bij Paris Saint-Germain, dat voor het tweede jaar op rij de Champions League won, regende het nominaties. Liefst negen (!) spelers van de Franse grootmacht, waaronder titelverdediger Ousmane Dembélé en de Georgiër Kvicha Kvaratshkelia, komen in aanmerking voor de Ballon d'Or. Daarnaast staan ook Erling Haaland, Kylian Mbappé en recordwinnaar Lionel Messi (negen stuks) op de shortlist.

Wat Ferdinand betreft vissen zij echter allemaal achter het net, omdat Kane de prijs het meest toe zou komen. "73 goals in een seizoen, alleen Messi heeft er ooit meer gemaakt in één seizoen. Hij heeft de Europese Gouden Schoen gewonnen. Wie anders, wie anders zou de Ballon d'Or moeten winnen? Kom op man, de speler die het snelst 100 doelpunten voor één club heeft gemaakt in een Europese topcompetitie. Kom op jongens, er is maar één man: Harry Kane", besluit Ferdinand zijn betoog. Of Kane de prijs daadwerkelijk wint, weten we op maandag 26 oktober, als het Ballon d'Or-gala plaatsvindt in Londen.

Wie verdient volgens jou de Ballon d'Or 2026?

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BartVanderVeen24
895 Reacties
1.446 Dagen lid
4.001 Likes
BartVanderVeen24
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Mijn mening: Ik vind de Ballon d'Or niet meer van deze tijd. En er wordt voornamelijk alleen maar een aanvaller uitgeroepen en nooit een middenvelder of een verdediger uitgeroepen. Het is puur commercieel. En voetbal is een teamsport

Orient
251 Reacties
191 Dagen lid
297 Likes
Orient
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@BartVanderVeen24 Je bent duidelijk het hele theater vergeten van 2024, toen Rodri won en Real Madrid de uitreiking niet bij wilde wonen omdat het vond dat Vinicius Junior had moeten winnen.

Polleke1954
22 Reacties
469 Dagen lid
30 Likes
Polleke1954
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De Ballo dÓr zouden ze moeten opsplitsen in: beste keeper, beste verdediger, beste middenvelder en beste spits. Zoals Bart al zei, voetbal is een teamsport.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
895 Reacties
1.446 Dagen lid
4.001 Likes
BartVanderVeen24
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  • 0
    + 1
avatar

Mijn mening: Ik vind de Ballon d'Or niet meer van deze tijd. En er wordt voornamelijk alleen maar een aanvaller uitgeroepen en nooit een middenvelder of een verdediger uitgeroepen. Het is puur commercieel. En voetbal is een teamsport

Orient
251 Reacties
191 Dagen lid
297 Likes
Orient
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  • 1
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@BartVanderVeen24 Je bent duidelijk het hele theater vergeten van 2024, toen Rodri won en Real Madrid de uitreiking niet bij wilde wonen omdat het vond dat Vinicius Junior had moeten winnen.

Polleke1954
22 Reacties
469 Dagen lid
30 Likes
Polleke1954
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Ballo dÓr zouden ze moeten opsplitsen in: beste keeper, beste verdediger, beste middenvelder en beste spits. Zoals Bart al zei, voetbal is een teamsport.

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Harry Kane

Harry Kane
Bayern München
Team: FC Bayern
Leeftijd: 33 jaar (28 jul. 1993)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
FC Bayern
2
0
2025/2026
FC Bayern
31
36
2024/2025
FC Bayern
31
26
2023/2024
FC Bayern
32
36

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