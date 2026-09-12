Rio Ferdinand ziet maar één kandidaat voor de Ballon d'Or: 'Kom op, wie anders?'

Rio Ferdinand ziet maar één kandidaat voor het winnen van de Ballon d'Or: . In een video die Bayern München verspreidt via social media legt de oud-topverdediger uit waarom zijn landgenoot de grootste individuele prijs in het mondiale voetbal in zijn ogen toekomt.

De 33-jarige Kane kende zowel in het shirt van Bayern als dat van de nationale ploeg van Engeland een bijzonder productief jaar. De Engelsman staat dan ook op de shortlist van 30 kandidaten voor de Ballon d'Or, die eerder deze week bekend werd gemaakt. Kane heeft echter forse concurrentie van onder meer ploeggenoot Michael Olise en wereldkampioenen Lamine Yamal en Rodri.

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Ook bij Paris Saint-Germain, dat voor het tweede jaar op rij de Champions League won, regende het nominaties. Liefst negen (!) spelers van de Franse grootmacht, waaronder titelverdediger Ousmane Dembélé en de Georgiër Kvicha Kvaratshkelia, komen in aanmerking voor de Ballon d'Or. Daarnaast staan ook Erling Haaland, Kylian Mbappé en recordwinnaar Lionel Messi (negen stuks) op de shortlist.

Wat Ferdinand betreft vissen zij echter allemaal achter het net, omdat Kane de prijs het meest toe zou komen. "73 goals in een seizoen, alleen Messi heeft er ooit meer gemaakt in één seizoen. Hij heeft de Europese Gouden Schoen gewonnen. Wie anders, wie anders zou de Ballon d'Or moeten winnen? Kom op man, de speler die het snelst 100 doelpunten voor één club heeft gemaakt in een Europese topcompetitie. Kom op jongens, er is maar één man: Harry Kane", besluit Ferdinand zijn betoog. Of Kane de prijs daadwerkelijk wint, weten we op maandag 26 oktober, als het Ballon d'Or-gala plaatsvindt in Londen.

𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞'𝐬 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐚𝐧. 👑



Rio Ferdinand on why @HKane deserves the Ballon d'Or. pic.twitter.com/sA9oP9s6SD — FC Bayern München (@FCBayern) September 12, 2026