Go Ahead geeft zege op Utrecht uit handen in lege Galgenwaard

FC Utrecht heeft in de resterende 25 minuten van het thuisduel met Go Ahead Eagles toch nog een punt uit het vuur gesleept. In een lege Galgenwaard bogen de Domstedelingen een 1-3 achterstand om tot een 3-3 gelijkspel.

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd afgelopen zaterdag na 65 minuten definitief gestaakt door scheidsrechter Martin van den Kerkhof, nadat een deel van het thuispubliek tot twee keer toe over de schreef was gegaan. Go Ahead had op dat moment al een 1-3 voorsprong te pakken. Mathis Suray, Søren Tengstedt en Victor Edvardsen tekenden voor de treffers namens de Deventenaren, vlak voor de staking deed Dani de Wit nog wat terug namens FC Utrecht.

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Go Ahead mocht dinsdagmiddag aftrappen in een lege Galgenwaard voor het restant van het duel. De aftrap leverde direct een opvallend moment op, want Evert Linthorst schoot de bal vanaf de middenstip rechtstreeks over de achterlijn van het Utrechtse doel. De bezoekers bleven daarna aardig overeind en hadden zelfs het betere van het spel, zonder tot echt grote kansen te komen. Aan de overkant was Adrian Blake na een kleine tien minuten spelen wél dichtbij een treffer, maar zijn fraaie krul van afstand ging via de bovenkant van de lat over het Eagles-doel.

Even later had FC Utrecht dan tóch de aansluitingstreffer te pakken. Uit een hoekschop van Davy van den Berg kopte centrale verdediger Matisse Didden de 2-3 tegen de touwen, waardoor de Domstedelingen met nog een kwartier te gaan nog maar één treffer nodig hadden om een punt uit het vuur te slepen. Suray kreeg kort daarna een kansje om de marge weer naar twee te brengen door een fout van de Utrechtse defensie, maar Vasilios Barkas was op tijd zijn doelgebied uit om verder onheil te voorkomen.

Go Ahead kreeg via Stéfan Sigurdarson een volgende kansje om wat terug te doen, maar de spits volleerde naast het doel van Barkas. In de slotfase beperkten de bezoekers zich vervolgens vooral tot het vasthouden van de voorsprong. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd ging het echter alsnog mis, toen Blake in de zestien ten val werd gebracht door Alfons Sampsted en Van den Kerkhof weinig anders kon dan een penalty toekennen. Artem Stepanov zette zich achter de bal, en hoewel Kjetil Haug in de goede hoek lag kon hij de inzet niet meer keren en dus was de 3-3 eindstand een feit.