Noa Vahle stoort zich aan enorm ongepast interview na Ajax - PSV

Noa Vahle is na de topper van zaterdagavond in de Eredivisie tussen Ajax en PSV (1-3) diep teleurgesteld in Peter Bosz. De verslaggeefster vindt dat de trainer van PSV de plank behoorlijk missloeg na afloop van het duel in de Johan Cruijff ArenA.

De topper tussen Ajax en PSV werd zaterdagavond overschaduwd door een ernstige blessure van Aaron Bouwman. De jonge verdediger van Ajax werd in de tachtigste minuut hard geraakt door Ruben van Bommel. De PSV-aanvaller kwam met hoge snelheid het duel in, terwijl de Ajax-verdediger met zijn hoofd naar de bal ging. Bouwman bleef na de botsing op de grond liggen en moest uiteindelijk de strijd staken.

Artikel gaat verder onder video

Arbiter Sander van der Eijk besloot Van Bommel slechts een gele kaart te geven, hetgeen hem op veel kritiek kwam te staan. Videoscheidsrechter Pol van Boekel kwam niet op de lijn, waardoor PSV de 1-2 tussenstand die op dat moment op het scorebord stond met elf man kon verdedigen.

“Natuurlijk is het een rode kaart. Als je zegt dat het geen rode kaart is, dan kun je beter kappen met voetballen”, zegt Vahle zondagavond in het televisieprogramma De Oranjezondag van SBS6. De verslaggeefster vindt het bizar dat Van Boekel niet ingreep. “Dat is een hele gerespecteerde VAR. Waar was hij? Was hij naar het toilet? Als ik hem was, zou ik zelf scheidsrechtersbaas Raymond van Menen opbellen en zeggen: joh, ik neem wel even een paar weken vakantie. Dat dit niet door de VAR wordt teruggeroepen, dat begrijp ik echt niet.”

Ook Bosz krijgt een veeg uit de pan van Vahle: de verslaggeefster is van mening dat de trainer van PSV onvoldoende toegaf dat Van Bommel met rood van het veld gestuurd had moeten worden. “Dit is mijn speler, hè”, zei Bosz na afloop voor de camera van ESPN. “Ik vind dat een hele lastige. Omdat je ziet: op een gegeven moment stuitert die bal omhoog en hij sprint ernaartoe. Hij is sterk en hij wil die bal. En hij ziet op het laatste moment dat ze met de koppen tegen elkaar dreigen te komen. Dat is wat hij mij vertelde. Dus hij draait zijn lichaam in."

“Hij komt met hoge snelheid in en dat ziet er inderdaad, doordat hij zijn schouder ernaartoe draait, uit dat je denkt: wat doet hij nou?”, vervolgde de coach. “Maar je moet je voorstellen: als je dat niet doet, dan kom je met z’n tweeën vol met de gezichten op elkaar af. Alleen: je loopt bij hem tegen een muur op, want die gozer is zo sterk als wat. En daar werkt hij iedere dag voor, om sterk te zijn. Dus ik vind dat je hem dat niet kwalijk kunt nemen. Maar het is natuurlijk op hoge snelheid en zeker ook als je de uitkomst ziet", aldus Bosz.

“Waar ik mij eigenlijk het meest over verbaasd heb, is toch wel de reactie van Peter Bosz”, is Vahle een dag later kritisch op de trainer van PSV. “Dat je als trainer het een beetje opneemt voor jouw speler: dat begrijp ik. Ik snap heel goed dat hij zegt dat het niet de bedoeling was. Maar haal die angel eruit en zeg gewoon: dit is een rode kaart.”