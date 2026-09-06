Kenneth Perez keihard voor Ruben van Bommel: 'Onbesuisd en verschrikkelijk dom'

Kenneth Perez heeft zondagavond hard uitgehaald naar Ruben van Bommel na diens harde botsing met tijdens de topper tussen Ajax en PSV. De 22-jarige vleugelaanvaller van de Eindhovenaren ontving voor het incident slechts een gele kaart, maar volgens de analist van ESPN had de scheidsrechter hem direct van het veld moeten sturen.

Tijdens de uitzending van Dit Was Het Weekend liet de Deen weinig heel van de beslissing van de arbitrage. "De kleur van de kaart was verkeerd, dit is rood", was de oud-voetballer stellig. De analist vond vooral dat de jonge verdediger van de Amsterdammers geen schijn van kans had om zichzelf te beschermen tegen de inkomende charge. "Ik vond het heel zielig voor Bouwman, want je kan je onmogelijk verweren. Normaal in duels kun je nog een beetje aanvoelen wat je tegenstander doet, hij is hier totaal weerloos", aldus Perez.

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De criticus was vervolgens zeer uitgesproken over de wijze waarop de jonge PSV'er het duel aanging. Volgens Perez had de speler zelf moeten aanvoelen dat hij met een te hoge snelheid op zijn tegenstander afkwam en had hij zijn actie tijdig moeten afbreken. "Het was een onbesuisde, verschrikkelijke domme actie van Ruben van Bommel. Op dat moment hoor je te herkennen dat het te hard gaat en hoor je het af te breken", oordeelde hij. Hij voegde daar nog een harde conclusie aan toe: "Een slimme speler doet dit niet, het was onbesuisd en dom. Echt niet oké".

De charge zorgde zaterdag voor een enorme hoeveelheid commotie. Na de botsing raakten spelers van beide ploegen direct met elkaar in de clinch. Bouwman moest na het laatste fluitsignaal voor nader onderzoek naar het ziekenhuis worden vervoerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de mandekker een gekneusd borstbeen en een gekneusde long heeft opgelopen. Door deze zware blessures kan hij deze maand niet meer in actie komen voor zijn club.

Ondanks de harde woorden van Perez was de dader zelf na afloop zichtbaar aangeslagen door het voorval. De buitenspeler, die dit seizoen sterk is teruggekeerd na een zware kruisbandblessure, zocht na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax op om zijn excuses aan te bieden. PSV-trainer Peter Bosz omschreef zijn pupil naderhand als een "dood vogeltje" in de kleedkamer. Ook technisch directeur Earnest Stewart gaf toe dat de charge onbesuisd was, een term die dit weekend in diverse programma's veelvuldig viel om de overtreding te duiden.