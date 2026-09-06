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Mohamed Ihattaren roept iets hartverwarmends na krankzinnig mooi doelpunt

6 september 2026, 18:35
Mohamed Ihattaren ADO Den Haag Fortuna Sittard
Foto: © ESPN
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Mohamed Ihattaren heeft zondag in het uitduel van Fortuna Sittard met ADO Den Haag andermaal zijn klasse geëtaleerd. Na het tweede doelpunt dat de middenvelder maakte, brulde hij een hartverwarmende boodschap in de camera.

Ihattaren maakt een prima seizoen door in het shirt van Fortuna Sittard. De spelmaker was in zijn eerste vier competitieduels al goed voor een doelpunt en een assist en blonk zondag in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag andermaal uit.

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Na een klein halfuur opende Ihattaren de score met een van richting veranderd schot en kort erna leverde hij een prachtige assist af. De middenvelder draaide de bal vanaf de rechterkant van het veld in, waarna Lequincio Zeefuik met het hoofd scoorde: 0-2.

ADO deed vervolgens in de tweede helft wat terug via Yannick Eduardo, maar in de 62ste minuut herstelde Ihattaren de marge van twee weer in ere namens Fortuna Sittard. Hij pikte de bal op na gestuntel in de defensie van ADO en scoorde vervolgens van ongeveer 25 meter met een verwoestende uithaal: 1-3.

Na zijn treffer legde Ihattaren de fans van ADO het zwijgen op: hij plaatste zijn wijsvinger tegen zijn lippen. Vervolgens zocht hij de camera op en brulde hij een hartverwarmende boodschap in de camera: “Mama, ik houd van u!”

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Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Fortuna
4
1
2025/2026
Fortuna
28
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4

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